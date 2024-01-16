Morgan Stanley сократил чистую прибыль в IV квартале более чем на 30%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, зафиксировал более чем 30%-ное снижение чистой прибыли в четвертом квартале 2023 года, увеличив выручку лишь на 1%.

Чистая прибыль банка в октябре-декабре составила $1,52 млрд против $2,24 млрд годом ранее.

Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,85 с $1,26. Показатель включал в себя разовые расходы в размере $535 млн, или $0,28 на акцию, связанные в частности с необходимостью пополнения фонда Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC)

Квартальная выручка Morgan Stanley составила $12,896 млрд против $12,749 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $1,07 на акцию при выручке в $11,93 млрд.

Отчисления банка в резервы на возможные потери по ссудам в минувшем квартале составили $3 млн по сравнению с $87 млн годом ранее.

Доход подразделения Institutional Securities (услуги для институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг) в октябре-декабре увеличился на 2,9%, до $4,94 млрд. Выручка в сегменте инвестиционно-банковских услуг повысилась на 5%, до $1,32 млрд.

Доход от операций с активами с фиксированной доходностью вырос на 1,1%, составив $1,43 млрд, от операций с акциями - на 1,2%, до $2,2 млрд.

Выручка Morgan Stanley в сфере управления активами состоятельных клиентов увеличилась менее чем на 1%, до $6,65 млрд, в сфере управления инвестициями - составила $1,46 млрд, практически не изменившись по сравнению с четвертым кварталом 2022 года.

Объем активов под управлением банка по данным на конец года составил $1,46 трлн против $1,31 трлн годом ранее.

По итогам всего 2023 года чистая прибыль Morgan Stanley уменьшилась на 18%, до $9,09 млрд, прибыль в расчете на акцию снизилась на 16%, до $5,18 на акцию, выручка увеличилась менее чем на 1%, до $54,143 млрд.

Банк выкупил собственные акции на сумму $1,3 млрд в четвертом квартале и на $5,3 млрд по итогам всего года.

Совет директоров одобрил дивиденды в размере $0,85 на акцию за четвертый квартал.