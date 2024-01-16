Чистая прибыль Goldman Sachs выросла в 1,5 раза в IV квартале

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group в четвертом квартале 2023 года нарастил чистую прибыль в полтора раза, выручку - на 7%, при этом оба показателя оказались заметно лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,01 млрд, или $5,48 в расчете на акцию, по сравнению с $1,33 млрд, или $3,32 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали чистую прибыль банка на уровне $3,62 на акцию.

Квартальная выручка Goldman Sachs составила $11,32 млрд против $10,59 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $10,8 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале упал на 25%, до $1,34 млрд, в то время как непроцентные доходы повысились на 17%, до $9,98 млрд.

Выручка Goldman в сфере управления активами, в том числе состоятельных клиентов, увеличилась на 23%, до $4,39 млрд.

Подразделение глобального банкинга и рынков, напротив, снизило выручку на 3%, до $6,35 млрд. В том числе доход от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) сократился на 24%, до $2,03 млрд, от операций с акциями - вырос на 26%, до $2,61 млрд. Комиссионные Goldman в сфере инвестиционно-банковских услуг уменьшились на 12% и составили $1,65 млрд.

В четвертом квартале Goldman вернул акционерам $1,92 млрд, в том числе $1 млрд за счет обратного выкупа акций и $922 млн - за счет выплаты дивидендов.

Коэффициент рентабельности акционерного капитала (ROE) в 2023 году составил 7,5%.

Объем ликвидных активов Goldman Sachs в минувшем году в среднем составлял $407 млрд по сравнению с $398 млрд годом ранее. Активы под управлением банка выросли до $2,812 трлн с $2,547 трлн.

Количество сотрудников банка в четвертом квартале составляло в среднем 45,3 тыс. человек против 48,5 тыс. за тот же период 2022 года.

Акции Goldman прибавляют в цене 1,2% на предварительных торгах во вторник.