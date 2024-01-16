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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Shell приостановила все поставки через Красное море

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Британо-нидерландский нефтяной гигант Shell на неопределенный срок приостановил все поставки через Красное море после атак вооруженных сил США и Великобритании на йеменских хуситов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Компания приняла решение о приостановке поставок на минувшей неделе из-за угрозы безопасности экипажам судов и опасений масштабного розлива транспортируемых грузов в результате атаки. На той же неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам в Йемене, принадлежащим хуситам, в ответ на их продолжающиеся нападения на суда.

В прошлом месяце зафрахтованный Shell танкер с индийским авиатопливом стал мишенью для дрона в Красном море, дополнительное беспокойство его экипажу доставили хуситские катера, отмечает газета со ссылкой на официальных лиц из транспортной отрасли.

BP plc в декабре также приостановила все поставки через Красное море. На этой неделе то же самое сделала Qatar Energy.

Через Красное море проходит около 12% мировых морских поставок нефти.

Shell Красное море
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