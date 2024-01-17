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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Кузбасс в 2023 году сократил добычу угля на 4%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Угледобывающие предприятия Кемеровской области в 2023 году добыли 214,2 млн тонн угля, в 2022 году показатель составлял 223,6 млн тонн, сообщает сайт регионального Министерства угольной промышленности.

Таким образом, добыча сократилась на 4,2%.

При этом производство углей коксующихся марок незначительно выросло - до 68,3 млн тонн с 67,9 млн тонн в 2022 году, энергетических - уменьшилось на 6,3% и составило 145,9 млн тонн (в 2022 году - 155,7 млн тонн).

Открытым способом в минувшем году было добыто 143,1 млн тонн (годом ранее - 151,7 млн тонн), подземным - 71,1 млн тонн (71,9 млн тонн).

Угледобывающие предприятия Кузбасса в 2023 году поставили потребителям 173,7 млн тонн угля (на 7,2 млн тонн меньше, чем в 2022 году), в том числе на экспорт - 113,8 млн тонн (на 6,4 млн тонн меньше).

Поставки кузбасского угля российским металлургам выросли на 1,1 млн тонн - до 32,8 млн тонн. Для электростанций поставлено 17,3 млн тонн угля (на 0,5 млн тонн меньше), для предприятий ЖКХ и населения Кемеровской области - 3,6 млн тонн (на 0,2 млн тонн меньше).

Остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных фабрик по данным на 1 января 2024 года составили 21,9 млн тонн (на 1 декабря и 1 ноября - 21,7 млн тонн).

Кузбасс Кемеровская область
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