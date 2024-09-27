Глава Кузбасса предложил зафиксировать объемы вывоза угля на восток по ж/д на 10 лет

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области (крупнейший угледобывающий регион РФ) Илья Середюк предложил заключать долгосрочные договоры с ОАО "РЖД" об объемах вывоза угля из региона на экспорт в восточном направлении.

"Нам не просто нужно сегодня соглашение с РЖД о вывозе на 2025-й предстоящий год, а на длительный период (чтобы угольщики могли планировать свою работу - ИФ)", - сказал Середюк в ходе выступления на Российской энергетической неделе (РЭН).

Его поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов и директор департамента ТЭК и химической промышленности ФАС России Елена Цышевская.

"Что такое добыча угля? Это производство. А как производство может работать без плана, оно никак не может работать, поэтому здесь я полностью согласен", - сказал Исламов.

Цышевская охарактеризовала идею заключения долгосрочных договоров как "возвращение к здравому смыслу". "Без соответствующего планирования ни одно производственное предприятие жить не может. Мы все прекрасно понимаем, что у нас изменились логистические направления поставки, ехать на восточное направление хотят все. Поэтому да, согласна с выступающими, что выходом из сложившейся ситуации будет надлежащее рациональное планирование, в том числе в рамках долгосрочных договоров с РЖД", - отметила Цышевская.

Как сообщалось, поручением президента РФ от 27 марта 2021 года предусматривалось поэтапное увеличение объема вывоза угля из Кузбасса в восточном направлении на экспорт не менее чем на 30% к 2024 году по сравнению с уровнем 2020 года. В 2021 году экспорт планировался в объеме 53 млн тонн, в 2022 году - 58 млн тонн, в 2023 году - 63 млн тонн, в 2024 году - 68 млн тонн. Между тем, по данным властей региона, по итогам 2022 года разница между договоренностями и итоговым вывозом составила 10 млн тонн - 58 млн против 48 млн тонн соответственно. В 2023 году, согласно данным на сайте министерства угольной промышленности Кузбасса, в восточном направлении было отгружено 56,4 млн тонн угля.

На 2024 год регион запрашивал 55 млн тонн гарантированной отгрузки и 60 млн тонн, "к которым РЖД надо стремиться", однако в итоге РЖД гарантировали в текущем году отгрузку угля на восток только в объёме 54,1 млн тонн. По данным за январь-август, которые Середюк озвучил на РЭН, в восточном направлении отгружено 35,8 млн тонн. На 2025 год Кузбасс предлагает договориться о гарантированной отгрузке 68 млн тонн угля на восток.