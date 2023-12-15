Для угольных компаний ввели оборотные штрафы в области промышленной безопасности

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который с 1 сентября 2025 года вводит для угольных компаний и контролирующих их лиц оборотные штрафы в размере от 1/10 до 1/100 от годовой выручки, но не менее 15 млн рублей, за нарушения требований промышленной безопасности при добыче угля.

Документ (№316684-8) правительство внесло в парламент в середине марта и предполагалось, что штрафы вступят в силу с 1 сентября 2023 г.

Ранее замглавы Ростехнадзора Александр Демин отмечал, что при подготовке документа проводились дискуссии с бизнесом, в том числе с РСПП, и они были непростые. "Оборотные штрафы – это новая новелла в области промышленной безопасности, до этого такие штрафы в нашей сфере регулирования не применялись", - сказал он.

Согласно действующему законодательству, при нарушениях техники безопасности на угольных шахтах применяются штрафы, указанные в ст. 9.1 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) – нарушение требований промышленной безопасности в области опасных производственных объектов. Для компаний, в зависимости от тяжести нарушения, штраф может составить от 200 тыс. руб. до 1 млн руб. или приостановление работы на 90 суток.

"Анализ правоприменительной практики показал, что возможность выбора при назначении санкций между незначительным для большинства организаций угольной промышленности штрафом либо значительно более значимым для них административным приостановлением деятельности приводит к частым случаям продолжения эксплуатации угольных шахт с нарушениями обязательных требований промышленной безопасности", - говорится в пояснительной записке. Авторы напоминают, что в действующем КоАП отсутствует конкретный перечень наиболее опасных нарушений промышленной безопасности в сфере добычи угля, которые могут привести к тяжким последствиям.

Принятый закон вводит ранжирование нарушений в сфере добычи угля и исходя из этого прописывает административные штрафы.

Так, за нарушение обязательных требований промышленной безопасности по предотвращению внезапных выбросов угля штраф может составить для должностных лиц от 80 до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от двух лет до трех лет; для юридических лиц – от 1 до 5 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Нарушение, приведшее к возникновению аварии, повлекшей за собой смерть человека или причинение тяжкого вреда здоровью двух и более лиц, может повлечь административный штраф для контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих угольные шахты, в размере от 5 до 10 млн рублей. Нарушение, приведшее к смерти двух и более лиц – может повлечь штраф для контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих угольные шахты, в размере от 1/100 до 1/10 совокупного размера суммы выручки организации от реализации угля (горючих сланцев), добытого на угольной шахте, на которой произошла такая авария, за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 15 млн рублей.

Под контролирующим лицом, как следует из проекта закона, следует понимать юридическое лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более чем 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной организации.

Ранее сообщалось, что законопроект был разработан Ростехнадзором во исполнение поручений президента РФ по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, состоявшегося 2 декабря 2021 года. Совещанию предшествовало ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области 25 ноября 2021 года, в котором погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.