Выручка российских угольных предприятий в I полугодии снизилась на 29%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Совокупная выручка российских угольных предприятий в I полугодии 2023 года сократилась на 29% по сравнению аналогичным периодом 2022 года, до 1,137 трлн рублей. Об этом говорится в презентации руководителя рабочей группы по вопросам экологической безопасности комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности Анатолия Яновского.

Прибыль этих компаний до налогообложения за отчетный период упала на 52% до 279 млрд рублей. Это произошло из-за падения цен на уголь и роста издержек предприятий, констатировал Яновский, выступая на конференции "Развитие производительных сил Кузбасса" в понедельник.

По его словам, налоговые отчисления угольных компаний в I полугодии 2023 года уменьшились на 51% до 126,4 млрд рублей.

По подсчетам Яновского, себестоимость производства угольных компаний при подземной добыче в 2023 году выросла на 49% к 2021 году, при открытой – на 48%. Затраты возросли из-за индексации зарплат, увеличения амортизации основных фондов за счет введенных объектов и оборудования.

Говоря о технике, Яновский отметил, что в целом доля импортного оборудования у российских угольщиков составляет 80%. К примеру, шахты в своей работе используют 95% зарубежных очистных комбайнов, 82,5% погрузочных машин, 78,5% механизированных крепей, 84,5% электровозов.

В свою очередь, у угольных разрезов в работе находится 60,3% импортных одноковшовых экскаваторов, 97,9% погрузчиков, 67,9% иностранных буровых станков, 88,1% западных автомобилей грузоподъемностью до 30 тонн и 97% автомобилей грузоподъемностью от 51 до 110 тонн. При этом все многоковшовые экскаваторы и автомобили грузоподъемностью до 180 тонн и выше, которые используются угольщиками в РФ, являются импортными, говорится в презентации Яновского.

Ранее Росстат сообщал, что сальдированная прибыль угольных компаний РФ в январе-июле 2023 года снизилась на 54,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 316,1 млрд рублей. По его данным, за этот период угольные компании получили общую прибыль 346,9 млрд рублей (-50,8%), убытки составили 30,8 млрд рублей (рост в 3,5 раза).