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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Крупнейший в мире производитель лития снизит капзатраты и сократит штат

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американская Albemarle, крупнейший производитель лития в мире, сообщила, что запланировала ряд мер по снижению расходов, включая сокращение программы капзатрат и увольнение сотрудников.

Число сотрудников, которые будут уволены, не называется, как и размер списания, который компания отразит в отчетности за первый квартал, говорится в пресс-релизе.

Компания намерена уменьшить затраты на $95 млн в год, в том числе на $50 млн уже в 2024 году.

Капиталовложения в 2024 году составят $1,6-1,8 млрд по сравнению с $2,1 млрд годом ранее.

"Меры, которые мы сейчас принимаем, позволят нам ускорить рост в краткосрочной перспективе и сохранить будущие возможности", - заявил глава Albemarle Кент Мастерс.

За последние 12 месяцев капитализация Albemarle рухнула на 48,2%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 19,4%.

Albemarle Кент Мастерс США
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