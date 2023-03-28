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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Производитель лития Liontown отказался от предложения Albemarle о покупке за $3,7 млрд

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Австралийский производитель лития Liontown Resources Ltd. отказался от предложения американской Albemarle, которая проявила готовность приобрести компанию за 5,5 млрд австралийских долларов ($3,68 млрд).

Albemarle, крупнейший производитель лития в мире, делает уже третью попытку приобрести австралийского конкурента с октября прошлого года, отмечает MarketWatch. Теперь она готова была заплатить по 2,5 доллара за акцию Liontown, два предыдущих предложения составляли 2,2 доллара и 2,35 доллара.

Liontown заявила, что новое предложение недооценивает стоимость компании, в том числе не учитывает в полной мере потенциал проекта Kathleen Valley в Западной Австралии.

Котировки акций Liontown по итогам торгов во вторник взлетели на 68,5% - до 2,57 доллара, став лидером подъема среди компонентов фондового индекса S&P/ASX 200. Капитализация компании за последний год выросла на 34% (до 3,3 млрд долларов), в то время как S&P/ASX 200 снизился на 5,8%.

Albemarle Liontown
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