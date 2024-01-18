Египет приобрел на тендере 300 тысяч тонн российской пшеницы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Египет на очередном тендере, проведенном GASC (агентство по закупкам продовольствия), приобрел шесть судовых партий (360 тысяч тонн) пшеницы, пять (300 тысяч тонн) из которых - российского происхождения, сообщает Союз экспортеров зерна.

Пшеница куплена по $265 (FOB) за тонну с отсрочкой оплаты 270 дней и с поставкой с 15 по 20 марта.

Доля российской пшеница на египетских тендерах в 2023/2024 сезоне растет. По данным аналитического центра АО "Русагротранс", в первой половине сезона (июль-декабрь 2023 года) она составила 66% против 62% год назад. Было куплено 2,9 млн тонн пшеницы из России из общего объема закупок в 4,4 млн тонн. Рост закупок в текущем сезоне составил 11,5%.