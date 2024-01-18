Эффект на EBITDA "ФосАгро" от экспортных пошлин в 2024 году может быть ниже 10%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Эффект на EBITDA "ФосАгро" от экспортных пошлин в 2024 году может быть ниже 10% с учетом укрепления рубля, заявил замгендиректора по финансам и международным проектам компании Александр Шарабайко на вебинаре, организованном "Атоном".

Ранее "ФосАгро" оценивала эффект от экспортных пошлин в текущем году на уровне 10-15% EBITDA, сказал начальник отдела по связям с инвесторами компании Андрей Серов.

"Это сопоставимо с тем, что мы имели в 2023 году", - отметил он, напомнив, что в прошлом году "ФосАгро" заплатила около 6,4 млрд рублей налога на сверхприбыль и около 8 млрд рублей экспортных пошлин.

"Курс доллара был немного иным, не таким как сейчас. Я бы все-таки склонялся к тому, что эффект на EBITDA будет ниже 10. Курс доллара, мне кажется, все-таки будет немного другим", - уточнил прогноз Шарабайко.

В конце 2023 года менеджмент "ФосАгро" ожидал, что средний курс доллара в 2024 году составит 95 рублей.

Россия с 1 октября 2023 года ввела привязанные к курсу рубля экспортные пошлины на широкий перечень товаров, которые будут действовать до конца 2024 года. Для удобрений пошлина составляет 10% при курсе выше 80 рублей/$1, ниже этого значения ставка пошлины понижается до 7%.