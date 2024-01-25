Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Международные резервы РФ с 12 по 19 января сократились на $5,9 млрд

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 19 января составили $586,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 12 января международные резервы равнялись $592,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $5,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

Мошенники научились зарабатывать на старых повреждениях б/у авто по страховке. Обзор

Мошенники научились зарабатывать на старых повреждениях б/у авто по страховке. Обзор

Нефть Brent подорожала до максимальных за два месяца $81,1 за баррель

TotalEnergies покупает одного из ведущих производителей систем накопления энергии в ФРГ

TotalEnergies покупает одного из ведущих производителей систем накопления энергии в ФРГ

Ритейлер Henderson заявил о планах выплатить свои первые дивиденды

Добыча природного газа в России в 2023 году снизилась на 5,5%

Новак спрогнозировал рост экспорта трубопроводного газа за год до 108 млрд куб. м

Минск поднял тариф на транзит нефти из Казахстана в ЕС на 38%, для РФ - на 10,2%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });