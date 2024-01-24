Власти Китая принимают усилия для деэскалации обстановки в Красном море

В МИД Китая приоритетом назвали скорейшее прекращение боев в Газе, а также напомнили о суверенитете Йемена

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Власти Китая поддерживают связь со всеми силами, имеющими отношение к ситуации в Красном море, хотят помочь нормализовать там обстановку, заявил в среду представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин. Об этом сообщает АР.

"Китай - в тесном контакте со всеми сторонами, вовлеченными в ситуацию, предпринимает усилия для деэскалации, - заверил он. - Китай хочет работать со всеми с целью снизить накал ситуации, обеспечить безопасность и стабильность в Красном море".

Дипломат напомнил, что через Красное море проходит важнейший международный торговый маршрут, по которому доставляют товары и энергоресурсы.

Ван Вэньбин призвал прекратить атаки на гражданские суда в море и совместными усилиями добиться безопасности этого пути. Приоритетом он назвал скорейшее прекращение боев в Газе. По его словам, это позволило бы избежать дальнейшей эскалации и не дало бы ситуации выйти из-под контроля.

Представитель МИД также напомнил, что Совет безопасности ООН никогда не давал права какой-либо стране применять силу против Йемена. Пекин призывает уважать суверенитет и территориальную целостность государств в районе Красного моря, включая Йемен, заявил Ван Вэньбин.

Ранее Financial Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что США не один раз обращались к властям КНР с просьбой побудить Иран повлиять на йеменских мятежников-хуситов, атакующих суда в Красном море. Однако источники утверждали, что "у них есть мало свидетельств в пользу того, что Китай оказал хоть какое-то влияние на Иран для сдерживания хуситов".

AP напоминает, что Китай - главный поставщик товаров в мире, и по имеющимся данным, экспортировал их в 2022 году на сумму свыше $3,5 трлн. У Пекин есть тесные связи с Ираном, поддерживающим хуситов, и при посредничестве КНР в 2023 году Иран нормализовал отношения с Саудовской Аравией.

Крупнейшие мировые транспортные компании направляют свои суда в обход Красного моря через мыс Доброй Надежды и вокруг Африки. По данным AP, не менее 90% контейнеровозов, ранее шедших через Суэцкий канал, теперь двигаются по альтернативному маршруту. По подсчетам Кильского института мировой экономики, стоимость перевозки стандартного 40-футового контейнера из Китая в северную Европу выросла с $1,5 тысячи до $4 тысячи, что все равно ниже, чем $14 тысяч в разгар пандемии COVID-19.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой называют хуситами, сейчас контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

Хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, ведущим бои против Израиля в секторе Газа. Йеменские мятежники не признают израильское государство и считают его территорию частью Палестины.

США и Великобритания в январе нанесли несколько серий ударов по объектам хуситов.