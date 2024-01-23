Минсельхоз пригрозил "непопулярными" мерами в случае "разгона" цен на молоко

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз ориентируется на сохранение стабильности на рынке молока, но при необходимости может задействовать все рычаги регулирования, чтобы не допустить "разгона" цен, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на XV съезде Национального союза производителей молока.

"Безусловно, мы ориентируемся на необходимость сохранения стабильности на внутреннем рынке, без каких бы то ни было резких колебаний. Поэтому все должны, уважаемые коллеги, понимать, что в случае необходимости, если у нас цены будут "разгоняться", у нас есть все необходимые рычаги регулирования, чтобы не допустить этот процесс", - сказал министр.

Он призвал представителей отрасли следить за тем, "чтобы цены резко не поднимались": "Иначе это приведет к тому, что мы будем вынуждены предпринимать непопулярные решения, чтобы остановить этот процесс".

Патрушев подчеркнул, что "все заинтересованы в развитии молочной отрасли, но для нас приоритетом является доступность той продукции, которую вы производите для населения". "Поэтому будем делать все шаги для того, чтобы молочная продукция всегда оставалась доступной", - пообещал он.

Министр напомнил случай, когда регуляторные действия Минсельхоза привели к решению проблемы затоваривания на рынке сухого молока и снижения цен на него. В 2023 году затоваривание негативно повлияло на цены "в сторону снижения".

"Тогда для поддержки бизнеса мы расширили возможности экспорта за счет 100%-ной компенсации затрат на транспортировку отдельных продуктов переработки молока. В результате внешние поставки сухого молока выросли в шесть раз по сравнению в 2022 годом, а поставки сыворотки выросли вдвое. Это позволило нам снять с внутреннего рынка определенные излишки, тем самым скорректировать стоимость нашей продукции", - сказал Патрушев.

По данным Росстата, в 2023 году цены на молоко и молочную продукцию повысились на 0,5%. С 1 по 15 января пастеризованное молоко подорожало на 0,57%, стерилизованное - на 0,55%.