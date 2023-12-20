Глава Минэнерго заявил об отсутствии проблем с топливообеспечением в России

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Николай Шульгинов не видит проблем с топливообеспечением на российском рынке в настоящее время, однако в будущем считает нужным в кризисных ситуациях принимать решения более оперативно.

"Сегодня у нас нет никаких проблем с топливообеспечением, видим, цены на бирже снижаются. По запасам - запасы выросли от 10% до 25%. Насколько я помню, по дизтопливу больше 3 млн тонн, 2,1 (млн тонн - ИФ) по бензину. Смотрим будущее с оптимизмом. Но уроки мы конечно сделали: мы должны контролировать, более оперативно принимать решения", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Как сообщалось, в сезон высокого спроса, летом 2023 года, ввиду ряда причин на топливном рынке России сформировался ценовой кризис. Ситуация обострилась к концу лета, когда в разгар уборочной компании аграрии стали жаловаться на высокие цены на нефтепродукты, а также возникающий местами дефицит топлива.

Долгое время ведомства и нефтяные компании не могли урегулировать ситуацию, в результате правительство пошло на жёсткие меры и с 21 сентября запретило экспорт топлива из страны. Также была увеличена экспортная пошлина на вывоз нефтепродуктов для непроизводителей. Запретные меры снимались постепенно - 17 ноября был отменён запрет на экспорт бензина, 22 ноября - на вывоз летнего дизтоплива. Эмбарго на экспорт из РФ зимнего дизельного топлива продолжает действовать.

Пока продолжался ценовой кризис, вице-премьер РФ Александр Новак проводил совещания по проблемам топливного рынка, требуя увеличить биржевые продажи нефтепродуктов и снизить цены на заправках страны. Постепенно ценовая ситуация нормализовалась, в настоящее время биржевые котировки бензинов идут вниз и уже достигли уровня февраля 2023 года.

При этом правительство РФ пока не видит предпосылок для снятия запрета на экспорт зимнего дизельного топлива. Шульгинов сообщал об этом 18 декабря.

По данным Росстата, розничные цены на бензин в октябре 2023 года снизились впервые с февраля этого года - на 1,57% относительно предыдущего месяца, после того, как в сентябре росли на 2,11%, в августе на 2,5%, в июле - на 2,2%. В ноябре снижение цен на бензин замедлилось до 0,71%. За 11 месяцев 2023 года цены на бензин выросли на 7,2% (при общей инфляции в 6,64%).

Розничные цены на дизельное топливо в ноябре выросли на 0,3% месяц к месяцу после того, как в октябре упали на 1,5%, в сентябре подскочили на 6,2%, в августе выросли на 4,1%, в июле - на 0,8%.