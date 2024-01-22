Расписки Qiwi упали на 14% на корпоративных новостях

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американские депозитарные расписки Qiwi в начале торгов на Московской бирже в понедельник упали на 14% (до 462 рублей за штуку) на корпоративных новостях.

Qiwi в рамках реструктуризации бизнеса продаст менеджменту российские активы, консолидированные под АО "Киви", говорится в сообщении группы.

Российский бизнес Qiwi будет продан гонконгской компании Fusion Factor Fintech, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Цена сделки составит 23,75 млрд руб. и учитывает дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с временными ограничениями ЦБ на некоторые операции Киви банка.

Взаиморасчеты по сделке предполагают рассрочку и оплату в течение последующих четырех лет. 11,88 млрд руб. должны быть выплачены в течение четырех месяцев с момента заключения сделки, а остальные 11,875 млрд руб. - четырьмя равными долями начиная с четвертого квартала 2024 г. Сделка получила одобрение российских регуляторов и совета директоров Qiwi, отмечается в сообщении группы.

После закрытия сделки Протопопов продолжит руководить бизнесом АО "Киви" в России, при этом он покинет руководящие посты в Qiwi. Позицию главного исполнительного директора в Qiwi займет Алексей Мащенков, который на данный момент занимает пост финансового директора.

В российский контур АО "Киви" входят Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi Business, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney. Международный бизнес представлен в Казахстане, ОАЭ и других странах и продолжит развиваться в рамках Qiwi. Реструктуризация бизнеса позволит Qiwi сохранить листинг на NASDAQ и Московской бирже, отмечается в сообщении группы.

"Выкуп менеджментом российских активов Qiwi знаменует собой поворотный момент для компании. Действуя в интересах всех стейкхолдеров Qiwi plc, совет директоров комплексно проанализировал предложение по продаже активов и результаты реструктуризации. Мы пришли к выводу, что продажа - это наиболее благоприятный вариант развития событий для всех сторон в текущих условиях", - сказал председатель совета директоров Qiwi Сергей Солонин, слова которого цитирует пресс-служба.

Торги американскими депозитарными акциями (ADS) Qiwi на NASDAQ в связи с геополитической ситуацией были приостановлены с 28 февраля 2022 года. Торги ценными бумагами Qiwi на Московской бирже продолжаются в обычном режиме.

NASDAQ 15 марта 2023 года уведомила Qiwi о делистинге ее акций с 24 марта 2023 года. Позднее группа сообщила, что сможет сохранить листинг при соблюдении ряда условий: разделении бизнеса на международный и российский сегменты. Изначально Qiwi планировала завершить реструктуризацию до конца августа 2023 года, затем даты несколько раз сдвигались, крайний срок на данный момент - 31 января 2024 года.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов).