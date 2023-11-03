Qiwi получила согласие Nasdaq на продление реструктуризации бизнеса до февраля 2024 года

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Qiwi plc получила согласие биржи Nasdaq продлить срок реструктуризации бизнеса до 31 января 2024 года говорится в сообщении группы.

Изначально Qiwi планировала завершить процесс реструктуризации бизнеса до 11 сентября 2023 года. Затем сроки были сдвинуты еще на месяц, до 11 ноября.

"Единственный оставшийся шаг для завершения процесса реструктуризации требует определенных разрешений регулирующих органов", - отмечается в сообщении группы.

Ранее сообщалось, что Qiwi сохранит листинг на Nasdaq при соблюдении ряда условий: разделении бизнеса на международный и российский сегменты. Предполагалось, что международный бизнес войдет в Qiwi, ценные бумаги которой котируются на Nasdaq и "Московской бирже", российский бизнес будет консолидирован в АО "Киви".

Полное разделение бизнеса планировалось провести до конца августа текущего года при условии получения всех регуляторных одобрений. В случае одобрения реструктуризации Банком России АО "Киви" и Qiwi plc продолжат свое развитие независимо друг от друга, заявила ранее группа.

Торги американскими депозитарными акциями (ADS) Qiwi на Nasdaq в связи с геополитической ситуацией были приостановлены с 28 февраля 2022 года. Торги ценными бумагами Qiwi на Московской бирже продолжаются в обычном режиме.

Nasdaq 15 марта уведомила Qiwi о делистинге ее акций с 24 марта 2023 года. Группа через неделю сообщила, что подала запрос на проведение слушания по обжалованию этого решения.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,5% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,2% акций и 71,2% голосов).