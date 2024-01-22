"Агрокомплекс Ткачева" в 2024 году увеличит инвестиции в развитие в 1,7 раза

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов России, в 2023 году инвестировал в развитие 6,3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор агрохолдинга Евгений Хворостина.

В 2024 году объем инвестиций в развитие планируется увеличить на 70%. Таким образом, затраты составят 10,7 млрд рублей.

Хворостина сообщил, что в 2023 году наибольшая часть средств - 3,8 млрд рублей - была направлена на обновление парка сельскохозяйственной техники. В рамках программы было закуплено более 500 единиц техники.

В 2023 году 1 млрд рублей было выделено на модернизацию животноводческих комплексов и сахарных заводов. Так, мощность переработки сахарозавода "Тихорецкий" выросла до 9,5 тысяч тонн в сутки, АО "Кореновсксахар" - до 7 тысяч тонн в сутки. Кроме того, 300 млн рублей было направлено на модернизацию предприятия "Молоко-2", это позволило увеличить производственную мощность завода с 300 до 450 тонн продукции в сутки, а также расширить продуктовую линейку.

В 2024 году продолжится обновление машинно-тракторного парка сельхозпредприятий "Агрокомплекса", планируется закупка порядка 600 единиц техники.

Кроме того, в этом году стартует проект строительства репродуктора родительского стада кур-несушек бройлерного направления на птицефабрике "Кореновская" в Краснодарском крае. Производство 26 млн инкубационных яиц в год позволит полностью заместить импорт и обеспечить компанию инкубационным яйцом.

Планируется также увеличить мощность Павловского сахарного завода.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье бывшего главы федерального Минсельхоза Александра Ткачева, объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. Основные направления деятельности - животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.