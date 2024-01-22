Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

"Агрокомплекс Ткачева" в 2024 году увеличит инвестиции в развитие в 1,7 раза

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов России, в 2023 году инвестировал в развитие 6,3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор агрохолдинга Евгений Хворостина.

В 2024 году объем инвестиций в развитие планируется увеличить на 70%. Таким образом, затраты составят 10,7 млрд рублей.

Хворостина сообщил, что в 2023 году наибольшая часть средств - 3,8 млрд рублей - была направлена на обновление парка сельскохозяйственной техники. В рамках программы было закуплено более 500 единиц техники.

В 2023 году 1 млрд рублей было выделено на модернизацию животноводческих комплексов и сахарных заводов. Так, мощность переработки сахарозавода "Тихорецкий" выросла до 9,5 тысяч тонн в сутки, АО "Кореновсксахар" - до 7 тысяч тонн в сутки. Кроме того, 300 млн рублей было направлено на модернизацию предприятия "Молоко-2", это позволило увеличить производственную мощность завода с 300 до 450 тонн продукции в сутки, а также расширить продуктовую линейку.

В 2024 году продолжится обновление машинно-тракторного парка сельхозпредприятий "Агрокомплекса", планируется закупка порядка 600 единиц техники.

Кроме того, в этом году стартует проект строительства репродуктора родительского стада кур-несушек бройлерного направления на птицефабрике "Кореновская" в Краснодарском крае. Производство 26 млн инкубационных яиц в год позволит полностью заместить импорт и обеспечить компанию инкубационным яйцом.

Планируется также увеличить мощность Павловского сахарного завода.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье бывшего главы федерального Минсельхоза Александра Ткачева, объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. Основные направления деятельности - животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.

Агрокомплекс Ткачева Краснодарский край Евгений Хворостина Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подешевела до $78,2 за баррель

Технологический процесс "НОВАТЭК - Усть-Луги" остановлен после возгорания

Технологический процесс "НОВАТЭК - Усть-Луги" остановлен после возгорания

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам

Банки РФ начинают рассчитывать полную стоимость кредита по новым правилам
Выставка-форум "Россия"

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Около 7 млн ипотечных кредитов выдали в РФ с 2020 года

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 21 копейку до 3,05 руб./км

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 21 копейку до 3,05 руб./км
Операция США и союзников против хуситов

Экспортеры рыбы ощутили подорожание фрахта перевозок из-за ситуации в Красном море

Объем золота в резервах РФ за 2023 год почти не изменился

Объем золота в резервах РФ за 2023 год почти не изменился

Apple разрешит бесконтактную оплату на своих устройствах не через Apple Pay

Apple разрешит бесконтактную оплату на своих устройствах не через Apple Pay
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });