ADNOC увеличит инвестиции на проекты в сфере декарбонизации до $23 млрд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Энергетическая госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) увеличит инвестиции в проекты в сфере декарбонизации более чем на 50%. Как говорится в сообщении компании, совет директоров одобрил увеличение бюджета на эти цели до $23 млрд.

Ранее ADNOC заявляла, что планирует потратить $15 млрд на проекты декарбонизации, технологии и низкоуглеродные решения до конца 2030 года.

Компания будет использовать "передовые технологии, для ускорения декарбонизации, развития ВИЭ-проектов и низкоуглеродных решений, которые поддержали бы движение отрасли к цели углеродной нейтральности к 2045 году", говорится в сообщении ADNOC.

ADNOC уже реализует проекты по улавливанию углекислого газа на своих предприятиях по переработке природного газа наряду с другими инициативами в сфере декарбонизации.