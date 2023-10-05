Отказ от ископаемого топлива должен стать частью глобального плана энергетического перехода: министр промышленности и передовых технологий ОАЭ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рост мировой экономики и технологическое развитие современной промышленности зависят от декарбонизации, сокращения выбросов от производства энергии и постепенного отказа от использования ископаемого топлива. Об этом заявил на конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата Султан бен Ахмед аль-Джабер, министр промышленности и новых технологий ОАЭ, главный исполнительный директор Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

"Фактически, это наш единственный путь. Это признание и уважение науки. Мы должны это сделать для того, чтобы обеспечить процветание человечества, удовлетворяя потребности растущего населения земли в энергии. На самом деле, нам необходима системная, целостная трансформация экономики, которая, на данный момент, существует за счет использования эквивалента 250 млн баррелей нефти, газа и угля в сутки. Эти баррели должны быть либо заменены на другие источники, либо декарбонизированы для создания достойного, но, при этом, природоориентированного будущего. Это огромная задача, а также историческая и экономическая возможность для развития и процветания со времен индустриальной революции. На самом деле, эти изменения уже происходят: инвестиции в чистую энергию побили рекорд в $1,7 трлн в прошлом году, 440 ГВт возобновляемой энергии уже использованы в 2023 году, продажи электромобилей утроились за последние три года", - отметил министр.

По мнению Султана бен-Ахмеда аль-Джабера, отказ от ископаемого топлива неизбежен и эта стратегия должна стать частью сложного, глобального и единого плана энергетического перехода. Он также приводит оценки Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, которая подсчитала, что человечество должно сократить выбросы углерода в атмосферу как минимум на 43% в течение следующих семи лет.

"Я считаю, что существует три основные сферы, которые должны иметь наибольший эффект, чтобы переход случился в кратчайшие сроки. Первая сфера - это ограничение выбросов от производства энергии. Я призывал всех сделать шаг к нулевому карбоновому следу от производства энергии к 2025 году. Рад признать, что более 20 газовых и нефтяных компаний по всему миру позитивно отреагировали на мой призыв. Как мы все знаем, на это требуется много времени, усилий и много месяцев тяжелой работы", - подчеркнул министр промышленности и новых технологий ОАЭ.

Ссылаясь на опыт возглавляемой им компании ADNOC, он считает, что именно энергетические компании должны сыграть решающую роль в расширении использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Причем, необходимо, чтобы мощности ВИЭ были утроены до 11 тыс. ГВт к 2030 году. По данным специалистов ОАЭ, эта цель теперь поддерживается 85% мировых экономик и для глобальной индустрии предоставляется уникальная возможность диверсифицировать и обезопасить свои собственные бизнес-модели. Однако прерывистый характер работы ВИЭ означает, что они не могут быть базовым источником электроэнергии, особенно для тяжелой промышленности, и это вызывает необходимость прорабатывать систему мер и решений по декарбонизации таких сложных секторов экономики, как сталелитейное производство, выпуск цемента, алюминия, тяжелого транспорта. Для этих секторов потребуются низкоуглеродные решения, в том числе, на базе водорода, улавливания углерода, хранения электроэнергии в аккумуляторах и использования ВИЭ.

"Мы знаем, что такие решения существуют и все индустрии могут и должны действовать в этих направлениях. Но мы знаем, что они не смогут сделать это в одиночку. Правительства должны действовать на опережение, устанавливая правила в решении этих важнейших вопросов. Мы должны преодолеть препятствия на пути к расширению масштабов и коммерциализации технологий улавливания водорода и углерода. В дополнение, мы должны переосмыслить отношения между производителями, особенно в секторах с высоким уровнем потребления электроэнергии", - резюмировал Султан бен Ахмед аль-Джабер.

В 2021 году ОАЭ приняла программу Net Zero 2050 по радикальному сокращению карбоновых выбросов и созданию новых отраслей промышленности и инфраструктуры на основе возобновляемых источников энергии и современных энергетических технологий. По разным оценкам, инвестиции ОАЭ в эту программу составили от 36 до 42 млрд долларов к июню 2023 года.