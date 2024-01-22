В Великобритании к апрелю ожидается снижение цен на газ и электричество на 16%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Цены на энергоносители для домохозяйств Великобритании могут упасть на 16% к апрелю, прогнозируют аналитики консалтинговой компании Cornwall Insight.

Средний счет за газ и электроэнергию для британской семьи в апреле составит 1620 фунтов ($2060) в пересчете на год с текущих 1928 фунтов. К июлю показатель может опуститься до 1497 фунтов.

"Хороший уровень запасов энергоносителей и позитивный прогноз поставок поддерживают стабильность энергетического рынка. Если эта ситуация сохранится, мы можем увидеть падение цен на энергоносители до минимумов с начала с 2022 года", - сказал главный консультант Cornwall Insight Крейг Лоури.

Угрозой для прогноза может стать напряженность на Ближнем Востоке.