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Трасс намерена потратить 130 млрд фунтов на заморозку счетов за электричество

Трасс намерена потратить 130 млрд фунтов на заморозку счетов за электричество
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Лиз Трасс, вступающая в должность премьер-министра Великобритании, подготовила меры, которые, как ожидается, позволят решить проблему резкого роста цен на электричество и газ для обычных потребителей, сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, подготовленный Трасс и ее командой механизм позволит зафиксировать потолок счетов за электроэнергию для среднестатистической британской семьи на уровне 1,971 тыс. фунтов стерлингов ($2,3 тыс.) в год.

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Планируемые меры, как ожидается, будут стоить бюджету страны 130 млрд фунтов в следующие 18 месяцев.

В конце августа британский регулятор энергетического рынка Ofgem объявил о повышении потолка счетов за электроэнергию на 80%, до 3,549 тыс. фунтов в год с октября в связи со скачком цен на энергоносители на мировом рынке. Подготовленный командой Трасс план предполагает отказ от механизма ценообразования, используемого Ofgen, отмечают источники. Вместо этого, по их словам, новый кабинет министров Великобритании установит собственный механизм расчета стоимости электроэнергии и газа для домохозяйств.

В соответствии с планом Трасс, энергокомпании будут продавать электроэнергию и газ потребителям со скидкой, а государство покроет разницу между стоимостью продажи и той ценой, которая должна была действовать в соответствии с прежним механизмом расчета. Ценовые ориентиры будут пересматриваться кабинетом министров раз в квартал, сообщил один из источников.

Великобритания Лиз Трасс
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