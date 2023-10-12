В Британии может подорожать электроэнергия из-за рекордных долгов потребителей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Регулятор энергетического рынка Великобритании Ofgem изучает возможность разового повышения тарифов на электроэнергию в связи с рекордной задолженностью потребителей по счетам, сообщает Financial Times.

Совокупный долг за энергоснабжение достиг 2,6 млрд фунтов стерлингов ($3,18 млрд), что представляет угрозу для финансовой устойчивости поставщиков, отметили в Ofgem.

Рассматриваемая в этой связи корректировка тарифов приведет к временному увеличению счетов потребителей на сумму до 17 фунтов в год, или около 1,5 фунта в месяц.

Потребительская организация End Fuel Poverty Coalition выступила с критикой возможного повышения цен, обратив внимание на тот факт, что по итогам первого полугодия 2023 года поставщики электроэнергии получили в общей сложности более 2 млрд фунтов прибыли.

Вместо того, чтобы увеличивать тарифы, правительство должно совместно с энергетическими компаниями разработать механизм помощи домохозяйствам в погашении долгов, заявил представитель организации Саймон Фрэнсис.

Регулятор, в свою очередь, подчеркнул, что вынесенные на обсуждение меры имеют своей целью избежать повторения ситуации 2021-2022 годов, когда в стране разорились 30 операторов энергоснабжения и разразился энергетический кризис, повлекший за собой дополнительные расходы для конечных потребителей.

Ofgem планирует завершить консультации по вопросу повышения цен и объявить о своем итоговом решении 2 ноября. В случае, если оно будет положительным, новые тарифы вступят в силу в апреле 2024 года.