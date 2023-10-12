Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В Британии может подорожать электроэнергия из-за рекордных долгов потребителей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Регулятор энергетического рынка Великобритании Ofgem изучает возможность разового повышения тарифов на электроэнергию в связи с рекордной задолженностью потребителей по счетам, сообщает Financial Times.

Совокупный долг за энергоснабжение достиг 2,6 млрд фунтов стерлингов ($3,18 млрд), что представляет угрозу для финансовой устойчивости поставщиков, отметили в Ofgem.

Рассматриваемая в этой связи корректировка тарифов приведет к временному увеличению счетов потребителей на сумму до 17 фунтов в год, или около 1,5 фунта в месяц.

Потребительская организация End Fuel Poverty Coalition выступила с критикой возможного повышения цен, обратив внимание на тот факт, что по итогам первого полугодия 2023 года поставщики электроэнергии получили в общей сложности более 2 млрд фунтов прибыли.

Вместо того, чтобы увеличивать тарифы, правительство должно совместно с энергетическими компаниями разработать механизм помощи домохозяйствам в погашении долгов, заявил представитель организации Саймон Фрэнсис.

Регулятор, в свою очередь, подчеркнул, что вынесенные на обсуждение меры имеют своей целью избежать повторения ситуации 2021-2022 годов, когда в стране разорились 30 операторов энергоснабжения и разразился энергетический кризис, повлекший за собой дополнительные расходы для конечных потребителей.

Ofgem планирует завершить консультации по вопросу повышения цен и объявить о своем итоговом решении 2 ноября. В случае, если оно будет положительным, новые тарифы вступят в силу в апреле 2024 года.

Ofgem Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Аббас призвал Израиль и ХАМАС воздержаться от насилия над мирными жителями

Аббас призвал Израиль и ХАМАС воздержаться от насилия над мирными жителями

В парламент Эстонии направили проект об использовании замороженных активов РФ

В парламент Эстонии направили проект об использовании замороженных активов РФ

США ввели санкции против двух юрлиц за перевозку нефти РФ с нарушением price cap

США ввели санкции против двух юрлиц за перевозку нефти РФ с нарушением price cap

Бывший глава Barclays оштрафован на 1,8 млн фунтов за обман о связях с Эпштейном

Не менее 25 граждан США погибли в результате конфликта между Израилем и ХАМАС

Обострение палестино-израильского конфликта

В Сирии сообщили об авиаударах Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо

В Сирии сообщили об авиаударах Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо

Парламент Киргизии поддержал создание совместной системы ПВО с Россией

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС обсуждает с Египтом, Катаром и ООН открытие гумкоридора из сектора Газа

Британский регулятор выписал рекордный штраф KPMG

США перебрасывают в Великобританию группу стратегических бомбардировщиков В-1B

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });