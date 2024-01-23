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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Brent подешевела до $79,39 за баррель после взлета котировок накануне

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть усилилось днем во вторник после резкого скачка накануне, в результате которого котировки обновили месячные максимумы.

К 14:21 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,68 (0,85%), до $79,38 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,67 (0,9%), до $74,09 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,9%, WTI - на 2,4%, причем обе марки завершили торги на самых высоких отметках с 26 декабря прошлого года.

Рост котировок был вызван опасениями по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также новостями о пожаре на терминале в Усть-Луге.

"Рынок фокусируется на напряженности на Ближнем Востоке, однако эскалация геополитических рисков произошла в другом регионе после атак украинских беспилотников на российские объекты нефтяной инфраструктуры на Балтике", - написали аналитики Saxo Bank.

"Напряженность в Красном море также сохраняется, поскольку США и Великобритания наносят новые удары (по позициям хуситов в Йемене - ИФ), - добавили они. - В то же время общее отношение к рисковым активам остается позитивным, и рынки начинают закладывать в цены на активы улучшенные экономические прогнозы".

Brent WTI Йемен США Красное море Ближний Восток Усть-Луга
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