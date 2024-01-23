Пожар в Усть-Луге вызвал рост цен на нафту в Азии до трехмесячного максимума

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Стоимость нафты на азиатском рынке достигла самого высокого уровня за три месяца на фоне опасений о поставках после происшествия на заводе "НОВАТЭКа" в Усть-Луге, сообщает Bloomberg. По его данным, цены на нафту, поставляемую в Северную Азию, выросли более чем до $670 за тонну.

Рост цен, полагает агентство, обусловлен обеспокоенностью азиатских контрагентов за предложение, поскольку они уже столкнулись с нарушениями поставок нафты из Европы из-за конфликта на Ближнем Востоке: все больше судов избегают путь через Красное море.

Кроме того, ряд НПЗ на Ближнем Востоке, которые также поставляют сырье в Азию и имеют более простую логистику в регион, проводят техобслуживание.

Производственные объекты комплекса "НОВАТЭК - Усть-Луга" загорелись в ночь на 21 января. В компании предварительной причиной пожара назвали внешнее воздействие. Технологический процесс комплекса был остановлен, оценить ущерб компания обещала позже. Пожар полностью потушили днем 22 января.