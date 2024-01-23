Цена нефти Brent снизилась до $79,9 после скачка накануне

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются утром во вторник после резкого скачка накануне, в результате которого котировки обновили месячные максимумы.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по Москве составляет $79,91 за баррель, что на 15 центов (0,19%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подскочили в цене на $1,5 (1,9%) до $80,06 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,13 (0,17%) и составили $74,63 за баррель. В понедельник WTI подорожала на $1,51 до $74,76 за баррель.

Обе марки нефти завершили торги на самых высоких отметках с 26 декабря прошлого года.

"Трейдеры начинают осознавать, что рецессию в экономике мы вряд ли увидим, - сказал старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн в интервью MarketWatch. - Это повышает прогнозы спроса в период, когда ситуация с предложением довольно сложная".

"Спрос превысит ожидания, если экономика продолжит расти, и позднее в этом году дефицит предложения может усилиться", - добавил он.

Аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада также отметил улучшение отношения участников рынка к рисковым активам, о чем свидетельствует рост американских фондовых индексов. Позитивный настрой на рынке акций "помогает повысить аппетит к другим рисковым активам, включая нефть", сказал он.