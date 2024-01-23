Рубль во вторник упал к доллару и евро после двух дней роста

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам вторника; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть и фиксации прибыли после двух дней роста.

Курс доллара США составил 88,7 руб./$1 в 19:00, что на 90 копеек выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 95,95 руб./EUR1, подорожав на 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 56,03 копейки, до 91,96 руб. Курс китайского юаня увеличился на 8,8 копейки - до 12,28 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль во вторник подешевел к основным валютам на фоне фиксации прибыли после предыдущего роста и с учетом негативной динамики цен на нефть. Участники рынка анализировали дискуссию, развернувшуюся относительно предложения правительства РФ о продлении требования обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами РФ до конца 2024 года.

Ранее рубль активно рос благодаря подготовке компаний-экспортеров к первому в этом году единому дню уплаты налогов, который приходится на следующий понедельник, 29 января. Кроме того, поддержку рублю оказывали обязательная продажа валюты экспортерами и продажа ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила. С 15 января по 31 января 2024 года ЦБ продает валюту в объеме до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей (с 9 по 12 января продавал ее на 0,9 млрд рублей в день).

Обязательная продажа валютной выручки

Вопрос о том, будет ли продлено требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейших российских экспортеров, практически снят с повестки дня уже за несколько месяцев до истечения срока действия соответствующего президентского указа. На данный момент его действие ограничено апрелем текущего года.

"В правительстве положительно оценивают эффективность введенного в октябре 2023 года указом президента требования об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими экспортерами страны", - сообщила пресс-служба кабинета министров во вторник.

Меры показали свою эффективность и будут предлагаться к продлению, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Данное требование было установлено для стабилизации валютного курса и на основании данных о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями. Согласно документу, меры носят временный характер - сейчас требование установлено до 30 апреля 2024 года. С учетом текущих результатов действующие в соответствии с указом президента меры будут предлагаться к продлению - до конца 2024 года, сказано в сообщении.

"Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что по имеющимся данным в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну. В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года", - цитирует пресс-служба правительства слова Белоусова.

В сообщении приводятся данные о динамике валютного курса на фоне введения требования о продаже выручки. "По итогам октября курс рубля заметно укрепился (+4,5% м/м), что стало первым месяцем положительной рублевой динамики. По состоянию на сегодняшний день национальная валюта укрепилась до уровня около 90 рублей за доллар с пиковых значений в октябре - курс превышал 101 рубль за доллар", - отмечается в пресс-релизе.

Механизм обязательной репатриации и продажи валютной выручки крупнейших российских экспортеров оказался действенным, поэтому Минфин выступает за его пролонгацию, при этом допуская корректировку схемы возврата в случае необходимости.

По мнению Минфина, октябрьский указ президента "показал свою эффективность".

"Как мы видим, данная мера помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке. В связи с этим ее продление на данном этапе является обоснованным", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

При этом Минфин "рассмотрит и доработает схему возврата выручки, в случае, если экспортеры будут сталкиваться с трудностями при ее возвращении".

Между тем ЦБ РФ придерживается прежней позиции: требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами должно носить временный характер, веских причин для продления этой меры регулятор не видит.

"На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Влияние этой меры на валютный рынок за прошедшие месяцы, по мнению Банка России, было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики (уровня ключевой ставки).

Значимый вклад в курсовую динамику также внес рост (по сравнению с минимумами середины лета 2023 года) стоимостных объемов экспорта. Этот фактор влияет на валютный рынок с лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчетов, напомнил ЦБ.

Продление требования обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами РФ до конца 2024 года, о котором во вторник сообщило российское правительство, требует дополнительного обсуждения с бизнес-сообществом, а в случае принятия положительного решения необходимо рассмотреть смягчение требований, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"В условиях отсутствия информации о реальном влиянии обязательной продажи на валютный курс сложно сделать вывод об эффективности данного инструмента. Полагаем, что стоит провести дополнительное обсуждение с бизнесом о целесообразности продления обязательной продажи валютной выручки, а в случае положительного решения о продлении - о возможности корректировки действующих норм, например, в части снижения доли выручки, которая подлежит обязательной продаже, отказа от дестимулирования расчетов в рублях по экспортным контрактам (транзакционные издержки для которых оказались существенно выше) и так далее", - заявил он "Интерфаксу" через пресс-службу союза.

Глава РСПП добавил, что также бизнес "очень ждет выпуска разъяснений по отдельным положениям нормативных правовых актов, регулирующих обязательную продажу части валютной выручки, которые до настоящего времени вызывают вопросы у компаний".

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник рубль откатился в район отметки 88,7 за доллар после импульса укрепления к 87,6 за доллар в первой половине дня. "Возможное продление мер по обязательной продаже валютной выручки, за которое выступило правительство, могло бы и в дальнейшем способствовать снижению волатильности курса, поддерживая более или менее комфортный уровень предложения инвалюты. Полная отмена данных мер после апреля могла бы в моменте привести к излишней волатильности, поэтому не исключено продление действия механизма, но со смягчением порога обязательных продаж. Краткосрочно при локальной поддержке со стороны налогового периода, а также опираясь на эффект от высоких ставок и продажи валюты регулятором, рубль может продолжить попытки теснить доллар в направлении 87", - говорит Бахтин.

"В утренние часы на валютном рынке рубль вновь чувствовал себя достаточно уверенно. Пара "доллар-рубль" опускалась ниже 87,6 руб./$1, обновляя минимум начала недели. В течение сегодняшнего дня главным позитивом для рубля были сообщения о том, что правительство будет рассматривать вопрос о продлении действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами до конца текущего года. Однако во второй половине дня рубль перешел к коррекции, и к вечеру пара торговалась уже на уровне 88,3-88,4 руб./$1. Судя по всему, аппетит в рубле на новостях о возможности продления указа поумерил Банк России. В своем комментарии регулятор в очередной раз подтвердил свою позицию о том, что рассматривает меры по обязательной продаже валютной выручки в качестве временного инструмента. Отметим, что даже если на текущих уровнях фактор обязательной продажи валюты уже не является драйвером для существенного укрепления рубля, мера будет помогать российской валюте сохранять позиции в периоды начала месяца, когда рыночное предложение валюты и ликвидность сокращаются. С учетом возможности сохранения указа в силе до конца текущего года рубль при поддержке других факторов (продажа валюты ЦБ, высокая ключевая ставка) сохраняет шансы для укрепления в ближайшее время в сторону 85 по доллару и закрепления в среднесрочной перспективе в диапазоне 85-90 за доллар", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта после двух дней роста во вторник снизилась до уровня 88,7 по отношению к доллару США. Локально на рубль негативно могла повлиять снижающаяся сегодня нефть. Однако котировки пары "доллар-рубль" находятся вблизи январского минимального значения 87,37 руб./$1. Локальный потенциал роста у российской валюты сохраняется. Одним из ощутимых драйверов может стать приближающийся налоговый период. Традиционно российские экспортеры в конце каждого месяца реализуют часть валютной выручки для уплаты налоговых обязательств. Также ЦБ продолжает продажи валюты на рынке. Ежедневный объем реализуемой валюты составляет около 16,7 млрд рублей. Дополнительными драйверами роста выступают жесткая денежно-кредитная политика и обязательства по реализации части валютной выручки российскими экспортерами", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Внимание глобальных трейдеров на этой неделе направлено на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. На рынках уверены в том, что регулятор не станет менять ставки на предстоящем заседании, и будут ждать от главы ЕЦБ Кристин Лагард сигналов о том, когда может начаться смягчение денежно-кредитной политики, отмечает Trading Economics.

На прошлой неделе Лагард сказала, что ЕЦБ, вероятно, опустит ставки летом текущего года.

Кроме того, внимание трейдеров на этой неделе направлено на предварительные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Цены на нефть

Цены на нефть остаются в легком минусе во вторник, отошли от внутридневных минимумов.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 снизилась на 0,04%, до $80,03 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,2%, до $74,7 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent опускалась до $78,7 за баррель, WTI - до $73,41 за баррель.

Накануне цены на нефть резко выросли на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также на новостях о пожаре на терминале в Усть-Луге. Накануне Brent подорожала на 1,9%, WTI - на 2,4%, причем обе марки завершили торги на самых высоких отметках с 26 декабря прошлого года.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 января на 5,25 копейки, до 87,9199 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,88 копейки, до 95,8266 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 9,98 копейки по отношению к понедельнику и составил 87,887 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, поднялся на 1,13 копейки и составил 88,0041 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 395,29 млн, из которых $366,412 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 028,878 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 4,41 копейки, до 95,7704 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 2,95 копейки, до 95,8678 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR600,208 млн, из которых EUR176,975 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR423,233 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 23 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 760 млрд рублей (при лимите 1 трлн 760 млрд рублей и спросе 2 трлн 081,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,84% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 16 января, банки разместили 2 трлн 002 млрд рублей (при лимите 2 трлн 140 млрд рублей и спросе 2 трлн 002 млрд рублей) в среднем по ставке 15,9% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 января выросла на 3 базисных пункта - до 15,83% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась во вторник на 2 базисных пункта - до 15,46% годовых, на три месяца - поднялась относительно понедельника на 3 базисных пункта, до 15,17% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 13,55% годовых.