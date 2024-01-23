ЦБ РФ не видит веских причин для продления обязательной продажи валютной выручки

Фото: "Интерфакс"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ придерживается прежней позиции: требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами должно носить временный характер, веских причин для продления этой меры регулятор не видит.

"На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Влияние этой меры на валютный рынок за прошедшие месяцы, по мнению Банка России, было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики (уровня ключевой ставки).

Значимый вклад в курсовую динамику также внес рост (по сравнению с минимумами середины лета 2023 года) стоимостных объемов экспорта. Этот фактор влияет на валютный рынок с лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчетов, напомнил ЦБ.

Продление требования об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами до конца 2024 года поддерживает правительство РФ. Сейчас эти меры действуют до 30 апреля 2024 года. Они показали свою эффективность в стабилизации ситуации на валютном рынке и будут предлагаться к продлению, сообщил ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами был подписан президентом РФ в октябре 2023 года. Его параметры и подробный перечень компаний не раскрывались. Сообщалось лишь, что указ распространяется на 43 группы компаний. В соответствии с порядком, утвержденным правительством, начиная с 16 октября, в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.

Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения). Требования распространяются и на дочерние структуры включенных в указ компаний, в том числе и зарегистрированные за рубежом; при этом экспортер может попросить об исключении, обратившись в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям.