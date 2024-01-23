Минфин РФ счел обоснованным продление обязательной продажи валютной выручки

Ведомство допускает корректировку схемы возврата выручки в случае необходимости

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Механизм обязательной репатриации и продажи валютной выручки крупнейших российских экспортеров оказался действенным, поэтому Минфин выступает за его пролонгацию, при этом допуская корректировку схемы возврата в случае необходимости.

По мнению Минфина, октябрьский указ президента "показал свою эффективность".

"Как мы видим, данная мера помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке. В связи с этим ее продление на данном этапе является обоснованным", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

При этом Минфин "рассмотрит и доработает схему возврата выручки, в случае если экспортеры будут сталкиваться с трудностями при ее возвращении".

Пресс-служба правительства РФ во вторник со ссылкой на вице-премьера Андрея Белоусова сообщила о готовящемся предложении продлить действие мер по продаже валютной выручки до конца текущего года. Данное требование было установлено для стабилизации валютного курса и на основании данных о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями. Согласно документу, меры носят временный характер - сейчас требование установлено до 30 апреля 2024 года. С учетом текущих результатов действующие в соответствии с указом президента меры будут предлагаться к продлению - до конца 2024 года, говорилось в сообщении кабмина.

По словам Белоусова, обязательная репатриация и продажа валютной выручки помогла "стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности". "Сегодня можно отметить, что, по имеющимся данным, в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну. В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года", - цитировала пресс-служба слова вице-премьера.

В сообщении приводились данные о динамике валютного курса на фоне введения требования о продаже выручки. "По итогам октября курс рубля заметно укрепился (+4,5% м/м), что стало первым месяцем положительной рублевой динамики. По состоянию на сегодняшний день национальная валюта укрепилась до уровня около 90 рублей за доллар с пиковых значений в октябре - курс превышал 101 рубль за доллар", - отмечалось в пресс-релизе.

Позиция Банка России

Банк России, комментируя это предложение, придерживался прежней позиции: требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами должно носить временный характер, веских причин для продления этой меры регулятор не видит.

Влияние этой меры на валютный рынок за прошедшие месяцы, по мнению Банка России, было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики (уровня ключевой ставки). Значимый вклад в курсовую динамику также внес рост (по сравнению с минимумами середины лета 2023 года) стоимостных объемов экспорта. Этот фактор влияет на валютный рынок с лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчетов, напомнил ЦБ.

Указ об обязательной продаже валютной выручки

Октябрьский указ президента, в котором содержится список подпавших под его действие компаний-экспортеров, имеет гриф ДСП и не публикуется. Сообщалось лишь, что в него вошли 43 группы компаний. В соответствии с порядком, утвержденным правительством, начиная с 16 октября, в течение 60 дней с момента получения средств, попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов.

Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения). Требования распространяются и на дочерние структуры включенных в указ компаний, в том числе и зарегистрированные за рубежом; при этом экспортер может попросить об исключении, обратившись в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что эти меры временные. "Надеюсь, что те меры, которые были приняты - мы видели, что они дали свой результат, посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация - но уверен, что те ограничения, которые сегодня есть, будут постепенно уходить", - говорил он, отмечая, что финансово-экономический блок правительства в этом "заинтересован полностью".

Временный характер меры подчеркивал и президент. "Кстати, указ, который был призван отрегулировать эту ситуацию с валютой (отчасти это и на курс влияет), конечно, он все-таки сыграл свою роль. Это связано с тем, что в прежние годы не нужно было никаких ограничений, потому что мы получали достаточно информации от тех стран, куда идет значительный объем нашего экспорта. Нам было понятно движение капитала. Теперь мы не получаем оттуда информации, они ее для нас закрыли, правительство и ЦБ не видят, что происходит с теми объемами средств, которые наши экспортеры получают от экспорта. У ЦБ и правительства возникло законное желание посмотреть, как рубли накапливаются, как они гуляют, куда, в каких объемах. В этом смысле элементы определенного контроля указ вводит. Но я исхожу из того, что все нормализуется, это носит временный характер", - говорил Владимир Путин 14 декабря.

Самым последовательным противником продления обязательной продажи валютной выручки экспортеров выступал ЦБ РФ. Его председатель Эльвира Набиуллина уже после выхода указа неоднократно заявляла, что регулятор настороженно относится к валютным ограничениям (кроме "зеркальных" и связанных с ПОД/ФТ) и настаивает, что они должны быть ограничены по времени.