Суд признал недействительной передачу бренда "Балтика" структуре Carlsberg

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 января удовлетворил иск ООО "Пивоваренная компания "Балтика" к структуре Carlsberg – ТТО "Карлсберг Казахстан" – о признании недействительной передачи последнему исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду "Балтика".

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная часть документа пока не опубликована.

Согласно материалам дела, соглашение о передаче было заключено 9 июля 2023 года.

Как сообщалось, 16 ноября 2023 года Выборгский районный суд Петербурга арестовал топ-менеджера ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Антона Рогачевского и бывшего президента компании Дениса Шерстенникова. Оба обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, фигуранты и неустановленные соучастники, в том числе из сотрудников "Балтики", до 17 июля 2023 года "путем обмана приобрели в пользу компаний "Карлсберг Казахстан" и "Виста БиУай Ко" принадлежащее "Балтике" право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 млн рублей". Право предусматривало возможность экспорта продукции ООО "Пивоваренная компания "Балтика" на территорию Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии и Белоруссии. В январе текущего года суд смягчил меру пресечения Рогачевскому, он будет находиться под домашним арестом до 1 марта. Шерстенникова Выборгский райсуд оставил под стражей, продлив меру пресечения до 29 марта.

В октябре 2023 года сообщалось, что Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Это решение было названо ответом на указ президента.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявила о планах уйти из РФ в марте 2022 года. В конце июня прошлого года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Однако продажа сорвалась: вскоре, 16 июля 2023 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Концерн Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

"Балтика" – вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет восьмью заводами.