Топ-менеджер "Балтики" Рогачевский арестован по делу о мошенничестве

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Петербурга арестовал топ-менеджера ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Антона Рогачевского сроком на 1 месяц 16 суток - до 30 декабря, передал корреспондент "Интерфакса".

Рогачевский в открытых источниках значится как вице-президент компании.

Ранее в четверг суд избрал аналогичную меру пресечения в отношении бывшего президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова. Оба обвиняются по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как уточняет объединенная пресс-служба судов города, Шерстенников просил отпустить его под домашний арест или залог в 1 млн рублей. В суде Шерстенников сообщил, что намерен сотрудничать со следствием.

По версии следствия, фигуранты и неустановленные соучастники, в том числе из сотрудников ООО "ПК "Балтика", до 17 июля 2023 года "путем обмана приобрели в пользу компаний "Карлсберг Казахстан" и "Виста БиУай Ко" принадлежащее ООО "ПК "Балтика" право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 млн рублей".

Право предусматривало возможность экспорта продукции ООО "ПК "Балтика" на территорию Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Монголии и Белоруссии. Таким образом фигуранты причинили организации и РФ в лице временного управляющего - Росимущества - ущерб, считает следствие.

В пресс-службе "Балтики" отказались комментировать ситуацию.

Расторжение лицензионного соглашения

В октябре сообщалось, что Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Это решение было названо ответом на указ президента. Переходный период, когда "Балтика" сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, будет действовать до 1 апреля 2024 года.

В связи с этим "Балтика" 17 октября обратилась в суд с исковым заявлением, оно принято к производству 19 октября. Суд принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley`s и Garage. Решение об обеспечении иска мотивировано тем, что данная мера "направлена на защиту производства, сохранение имущества (имущественных прав)", а также на "сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами, на сохранение между сторонами договорных обязательств в том виде и на тот срок, который согласован сторонами при заключении лицензионных соглашений". В среду, 15 ноября, суд удовлетворил ходатайство "Балтики" о рассмотрении этого спора в закрытом режиме и отложил судебное заседание на 13 декабря.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявила о планах уйти из РФ в марте 2022 года. В конце июня этого года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Однако продажа сорвалась: 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Президентом ООО "Пивоваренная компания "Балтика" вновь стал Таймураз Боллоев. Концерн Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами. Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей. В прошлом году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.