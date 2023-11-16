Экс-президент "Балтики" Шерстенников арестован по делу о мошенничестве

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Петербурга по ходатайству следствия заключил под стражу бывшего президента пивоваренной компания "Балтика" Дениса Шерстенникова, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении обвиняемого Шерстенникова Дениса Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 17 суток, по 30 декабря 2023 года", - объявил суд.

Как уточняет объединенная пресс-служба судов города, фигурант просил отпустить его под домашний арест или залог в 1 млн рублей.

В суде Шерстенников сообщил, что намерен сотрудничать со следствием.

"Главное, я хочу помочь компании "Балтика". Уверен, что моя помощь в текущей ситуации, когда все зашло в цейтнот, она должна пригодиться", - сказал он.

Фигурант уточнил, что уволился из компании "месяц назад по собственному желанию". Следователь со своей стороны добавил, что в июле 2023 года обвиняемого отстранили от должности президента организации. По словам сотрудника МВД, в связи с этим преступление, которое вменяют Шерстенникову, нельзя отнести к сфере предпринимательства.

"В частности, следствие убеждено, что Шерстенников действовал не в рамках управления осуществляемой ООО "Пивоваренная компания "Балтика" деятельностью, а вопреки имущественным интересам возглавляемого им общества, а после указа президента от 16 июля 2023 года - и вопреки интересам РФ. После 17 июля 2023 года, когда Шерстенников был отстранен от занимаемой должности, он продолжал участие в реализации преступного умысла не как руководитель данной организации", - отметил следователь.

В настоящий момент суд избирает меру пресечения в отношении вероятного соучастника Шерстенникова - Антона Рогачевского. Следствие также просит заключить его под стражу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбуждено дело о мошенничестве в пивоваренной компании "Балтика". Шерстенникову и Рогачевскому предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, фигуранты и неустановленные соучастники, в том числе из сотрудников ООО "ПК "Балтика", до 17 июля 2023 года "путем обмана приобрели в пользу компаний "Карлсберг Казахстан" и "Виста БиУай Ко" принадлежащее ООО "ПК "Балтика" право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 млн рублей". Право предусматривало возможность экспорта продукции ООО "ПК "Балтика" на территорию Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Монголии и Белоруссии. Таким образом причинили организации и РФ в лице временного управляющего - Росимущества ущерб, считает следствие.

В пресс-службе "Балтики" отказались комментировать ситуацию.

В октябре сообщалось, что Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Это решение было названо ответом на указ президента. Переходный период, когда "Балтика" сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, будет действовать до 1 апреля 2024 года.

В связи с этим "Балтика" 17 октября обратилась в суд с исковым заявлением, оно принято к производству 19 октября. Суд принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley`s и Garage. Решение об обеспечении иска мотивировано тем, что данная мера "направлена на защиту производства, сохранение имущества (имущественных прав)", а также на "сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами, на сохранение между сторонами договорных обязательств в том виде и на тот срок, который согласован сторонами при заключении лицензионных соглашений". В среду, 16 ноября, суд удовлетворил ходатайство "Балтики" о рассмотрении этого спора в закрытом режиме и отложил судебное заседание на 13 декабря.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявила о планах уйти из РФ в марте 2022 года. В конце июня этого года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Однако продажа сорвалась: 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Президентом ООО "Пивоваренная компания "Балтика" вновь стал Таймураз Боллоев. Концерн Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами. Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей. В прошлом году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.