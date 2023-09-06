SAP прекратит поддержку своего ПО у российских заказчиков до конца года

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Германский разработчик программного обеспечения для корпоративного сегмента SAP до конца текущего года прекратит поддержку своих решений у российских заказчиков. По словам участников рынка, соответствующее уведомление SAP начал рассылать заказчикам в РФ.

"Это (прекращение поддержки - ИФ) не является критичным для функционирования наших предприятий, - прокомментировал действия SAP президент ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров в своем телеграм-канале. - Дело в том, что их управление ведется со своих серверов, а не из зарубежных облаков, а это значит, что компании могут работать какое-то время без обновлений на том же SAP, пока отрабатывается замена на отечественное ПО".

Также Макаров отметил, что интеграция и поддержка этих систем осуществлялись российскими ИТ-компаниями, которые накопили опыт и компетенции для поддержки ERP (линейка ERP-систем для заказчиков различного уровня является одним из основных продуктовых направлений SAP) за долгие годы работы на SAP.

По словам Макарова, на начало 2022 года доля SAP на российском рынке ERP-систем достигала 60%. Такой уровень проникновения ПО германского разработчика объясняется, в частности, тем, что продукты SAP рекомендуются крупными консалтинговыми компаниями всем средним и крупным предприятиям в качестве одного из "стандартов" для автоматизации своей деятельности.

"Наши компании были обязаны следовать рекомендациям консалтеров и попадать в соответствующие аналитические отчеты и мировые рейтинги, поэтому и приобретали ПО ведущих зарубежных вендоров", - отметил Макаров.

Впрочем, по словам участников рынка, российские заказчики далеко не полностью использовали функционал решений SAP, в том числе, предоставляемых из облака. Поэтому уход SAP с российского рынка не стал катастрофическим для заказчиков. Поддержкой импортного софта, как и прежде, продолжают заниматься российские ИТ-компании (системные интеграторы, сервисные партнеры, ИТ-дочки заказчиков), на которых ранее приходилось до 70-90% работ по техподдержке информсистем заказчиков.

В то же время российские заказчики активно занимаются импортозамещением. Так, по словам директора департамента телекоммуникаций компании "Крок" (один из крупнейших системных интеграторов РФ) Натальи Дьяконовой, только в I половине текущего года рынок бизнес-приложений вырос на 30%.

"В некоторых сегментах рост двукратный - например, в сегменте ERP, - говорила в августе Дьяконова. - И он будет поддерживаться еще несколько лет".

Как сообщалось, в марте прошлого года SAP заявила, что продолжает работать с российскими заказчиками, но приостановила заключение новых контрактов.

"Мы продолжаем поддерживать действующих клиентов в рамках договорных обязательств в той мере, насколько это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля, - говорили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе "САП СНГ" (российская "дочка" SAP). - Мы поставили на паузу заключение новых контрактов в России".

Однако уже в апреле 2022 года SAP заявила, что полностью прекратит работу в России и Белоруссии. Тогда компания планировала отказаться от обслуживания и поддержки локальных продуктов. Однако конкретные сроки прекращения техподдержки своего ПО SAP не называла.

SAP является разработчиком различных программных продуктов корпоративного класса, предназначенных прежде всего для крупных корпоративных заказчиков. Выручка "САП СНГ", согласно бухгалтерской отчетности, в 2021 составила 36,6 млрд рублей. Чистая прибыль по итогам 2021 года выросла до 2,15 млрд рублей.