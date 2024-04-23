Производитель софта SAP в I квартале увеличил выручку на 8%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, в первом квартале увеличила выручку на 8% благодаря повышению доходов в сфере "облачных" услуг.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила 8,041 млрд евро против 7,441 млрд евро за аналогичный период прошлого года. При этом доходы "облачного" бизнеса подскочили на 24% - до 3,928 млрд евро (без учета изменения курса обмена валют показатель вырос на 25%).

Поступления от продажи лицензий на программное обеспечение и поддержки пользователей сократились на 5%, составив 3,0,31 млрд евро.

Операционная прибыль без учета разовых факторов выросла на 16% - до 1,533 млрд евро.

Однако SAP получила убыток после уплаты налогов в размере 824 млн евро по сравнению с прибылью в 509 млн евро годом ранее. Операционные расходы взлетели на 33% - до 8,828 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку компании на уровне 8,02 млрд евро. При этом скорректированная прибыль в расчете на акцию, которая составила 0,81 евро, оказалась хуже консенсус-прогноза в 0,98 евро.

По итогам всего 2024 года SAP по-прежнему ожидает увеличения выручки "облачного" бизнеса на 24-27% без учета изменения курса обмена валют. Прогноз для скорректированной операционной прибыли остался в диапазоне 7,6-7,9 млрд евро (в 2023 году - 6,51 млрд евро).

Котировки акций SAP растут на 0,2% в начале торгов во вторник. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась на 10,5% (до 194 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 7,1%.