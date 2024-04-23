Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Производитель софта SAP в I квартале увеличил выручку на 8%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, в первом квартале увеличила выручку на 8% благодаря повышению доходов в сфере "облачных" услуг.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила 8,041 млрд евро против 7,441 млрд евро за аналогичный период прошлого года. При этом доходы "облачного" бизнеса подскочили на 24% - до 3,928 млрд евро (без учета изменения курса обмена валют показатель вырос на 25%).

Поступления от продажи лицензий на программное обеспечение и поддержки пользователей сократились на 5%, составив 3,0,31 млрд евро.

Операционная прибыль без учета разовых факторов выросла на 16% - до 1,533 млрд евро.

Однако SAP получила убыток после уплаты налогов в размере 824 млн евро по сравнению с прибылью в 509 млн евро годом ранее. Операционные расходы взлетели на 33% - до 8,828 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку компании на уровне 8,02 млрд евро. При этом скорректированная прибыль в расчете на акцию, которая составила 0,81 евро, оказалась хуже консенсус-прогноза в 0,98 евро.

По итогам всего 2024 года SAP по-прежнему ожидает увеличения выручки "облачного" бизнеса на 24-27% без учета изменения курса обмена валют. Прогноз для скорректированной операционной прибыли остался в диапазоне 7,6-7,9 млрд евро (в 2023 году - 6,51 млрд евро).

Котировки акций SAP растут на 0,2% в начале торгов во вторник. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась на 10,5% (до 194 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 7,1%.

SAP Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции Европы выросли на корпоративных новостях, заявлениях руководства ЕЦБ

Акции Европы выросли на корпоративных новостях, заявлениях руководства ЕЦБ

Минпромторг РФ ждет документы от Knauf о выходе из бизнеса в России

Китай в марте нарастил импорт российской нефти до объемов, близких к рекордным

Мантуров сообщил о проработке создания промкластера в Саудовской Аравии

Рост цен на московских АЗС замедлился на фоне снижения биржевых котировок на топливо

Рост цен на московских АЗС замедлился на фоне снижения биржевых котировок на топливо
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });