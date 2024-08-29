Great Wall Motor в I полугодии увеличила чистую прибыль более чем в 5 раз

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Китайская Great Wall Motor (GWM), один из крупнейших производителей внедорожников и пикапов в стране, в первом полугодии увеличил чистую прибыль до 7,079 млрд юаней ($998 млн) с 1,361 млрд годом ранее, сказано в его отчете.

Выручка компании выросла на 30,7% и достигла 91,429 млрд юаней. Это обусловлено как повышением средней стоимости автомобилей, так и ростом объема продаж.

В январе-июне GWM продала 554 856 тыс. машин, что на 7% превысило показатель предыдущего года. В том числе реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) подскочила на 44,9% - до 129 755.

Инвестиции в НИОКР повысились на 19,2% и составили 4,18 млрд юаней.