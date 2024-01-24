Brent по-прежнему торгуется у $79,4 за баррель

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В среду днем котировки нефти слабо меняются на ожиданиях данных о запасах энергоносителей в США.

К 14:24 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,16%), до $79,42 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,07 (0,09%), до $74,30 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 0,6%, WTI - на 0,5%.

Как сообщил Американский институт нефти (API) накануне, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 6,674 млн баррелей. Минэнерго США раскроет официальные данные о запасах позднее в среду

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 81 тысячу баррелей.

"На фундаментальном уровне угрозы поставкам остаются повышенными уже несколько месяцев на фоне конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС на Ближнем Востоке, но опасения по поводу снижения потребительского спроса удерживали цены на нефть вблизи нижней границы торгового диапазона большую часть четвертого квартала прошлого года", - отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

По его словам, динамика рынка начала меняться на прошлой неделе за счет приостановки добычи в Северной Дакоте из-за холодов и пожара на терминале в Усть-Луге.