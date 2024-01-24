IPO Калужского ликероводочного завода "Кристалл" может сдвинуться на февраль

Это произойдет, если Банк России запросит от компании дополнительные сведения

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - IPO Калужского ликероводочного завода "Кристалл", запланированное на январь, может сдвинуться на февраль.

"В настоящий момент ожидаем получения всех необходимых документов от Центрального банка. Однако, если регулятор запросит дополнительные данные, размещение будет проведено в феврале", - сообщил "Интерфаксу" через пресс-службу руководитель управления корпоративных финансов ФГ "Финам" (организатор размещения) Алексей Курасов.

Сначала "Кристалл" планировал размещение на "Московской бирже" в декабре 2023 года, затем перенес его на январь 2024 года.

В ходе IPO компания планирует привлечь 1,5 млрд рублей, которые намерена направить на развитие производства, логистики и маркетинг.

Сейчас в компании действует инвестиционная программа, которая предусматривает на ближайшие три года инвестиции в 2,5 млрд рублей в развитие производства (0,9 млрд рублей), логистику (0,6 млрд рублей на строительство складских мощностей размером 15 тысяч кв. метров), маркетинг (1 млрд рублей в продвижение новой продукции, в т.ч. замещение ушедших брендов).

Как говорится в презентации для инвесторов, выручка компании в 2024 году прогнозируется в 7,151 млрд рублей против оценочных 3,578 млрд рублей на 2023 год (отчетность пока не опубликована). В 2025 году она предусматривается на уровне 12,455 млрд рублей, в 2026 году - 18,275 млрд рублей.

Рост финансовых показателей, как ожидается, будет обеспечен за счет увеличения производства. Причем, как отмечается в презентации, предусматривается минимальное наращивание выпуска водки и ежегодное удвоение производства ликероводочных изделий (ЛВИ). Так, производство водки в 2024 году прогнозируется на уровне 17,3 млн литров (что соответствует оценке на 2023 год). В 2025 году ее выпуск может вырасти до 18,2 млн литров, в 2026 году - до 19,1 млн литров. В то же время производство ЛВИ в 2024 году оценивается в 19,7 млн литров (прогноз на 2023 год - 6,6 млн литров), в 2025 году - в 39,4 млн литров, в 2026 году - в 59 млн литров.

Ключевая цель компании - к 2026 году довести свою долю на рынке ЛВИ до 18%.

В первом полугодии 2023 года выручка компании составила 1,499 млрд рублей против 764 млн рублей год назад, EBITDA - 130 млн рублей против 91 млн рублей соответственно.

"Кристалл" впервые вышел на долговой рынок в марте 2023 года, разместив на "Московской бирже" трехлетние облигации на 300 млн рублей с квартальным купоном и доходностью к погашению 14,21%.

Завод "Кристалл" расположен в Обнинске (Калужская область). Владелец компании - бизнесмен Павел Победкин.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в конце сентября Победкин учредил АО "Алкогольная группа Кристалл" (АГК) с уставным капиталом в 8 млн рублей.

Первой среди российских алкогольных компаний на биржу вышла "Новабев групп" (бывшая "Белуга групп"). В 2008 году эмитент привлек около $190 млн, вся компания была оценена в $1 млрд. Второй алкогольной компанией стала "Абрау-Дюрсо" - в 2012 году предприятие собрало около $13 млн, его оценили примерно в $131 млн. Провести IPO в 2021 году планировала Mercury Retail Group, управляющая торговыми сетями "Красное и белое" и "Бристоль", но перенесла размещение "из-за ситуации на рынке".