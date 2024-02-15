"Алкогольная группа Кристалл" завершит прием заявок на IPO 21 февраля

Это на день раньше, чем предполагалось ранее

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Алкогольная группа Кристалл" (материнская компания ООО "КЛВЗ Кристалл") направила на "Московскую биржу" документы о досрочном закрытии книги заявок на участие в IPO.

Как сообщается в пресс-релизе компании, книга заявок закроется 21 февраля (ранее сообщалось о 22 февраля). Итоговая цена будет объявлена утром 22 февраля. В тот же день начнутся торги акциями. Ранее сообщалось, что торги могут стартовать 26 февраля.

"Причина корректировки сроков связана с большим спросом, что отразилось на объеме заявок. Мы готовы пойти навстречу пожеланиям инвесторов по аллокации, и поэтому ускоряем процесс выхода на "МосБиржу"", - заявил основатель и владелец ПАО Павел Победкин.

Как сообщалось, акции "Алкогольная группа Кристалл" (регистрационный номер 1-01-05421-G, торговый код KLVZ) включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. В рамках размещения планируется привлечь примерно 1 млрд рублей (до налогов и расходов). С учетом ценового диапазона предложения, ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 7,4 млрд до 8,6 млрд рублей. Книга заявок открылась 12 февраля.

Объем предложения - до 125 млн акций с привлечением средств в размере примерно 1 млрд рублей (до налогов и расходов). Размещаются акции допэмиссии. Полученные средства будут направлены на развитие бизнеса, расширение производства и логистики.

Организатором размещения является "Финам".

По итогам 2023 года группа "Кристалл" ожидает выручку на уровне 3,6 млрд рублей, что превышает показатель 2022 года почти в 1,9 раза. EBITDA, по предварительным данным, составит 314 млн рублей (рост на 21,24%), маржинальность по показателю - 9% против 12% в 2022 году.

Компания планирует в апреле 2024 года представить отчетность по МСФО за 2023 год, говорил Победкин на вебинаре, организованном "Финамом".

"Стараемся соответствовать тем трендам, которые на финансовом рынке задали компании, которые пришли до нас - "Новабев" и "Абрау-Дюрсо". У нас подписан договор об аудите с компанией "Русаудит". В апреле у нас будет отчетность по МСФО за 2023 год", - сказал он.

Победкин подтвердил озвученную ранее информацию о планах по выплате дивидендов с конца следующего года. "Начиная с конца 2025 года, мы планируем выплату дивидендов от 50% до 80% чистой прибыли", - сказал он.

ООО "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" (Обнинск Калужской области) - основная операционная компания группы. В 2023 году оно реализовало 2,39 млн декалитров (дал) продукции, что почти в 1,8 раза больше, чем годом ранее (1,36 млн дал). Объем продаж в 2023 году (с учетом НДС и акциза) вырос почти в 1,9 раза, до 11,2 млрд рублей против 5,97 млрд рублей соответственно.

Завод входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в РФ. Продукция поставляется в 61 регион РФ, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.