eBay планирует сократить тысячу рабочих мест

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. сократит порядка 1 тыс. рабочих мест, то есть 9% своего штата. Об этом сообщает Market Watch со ссылкой на обращение руководства к сотрудникам.

"Общая численность персонала и расходы опережают рост бизнеса компании, - говорится в заявлении главного исполнительного директора eBay Джейми Яннона. - Чтобы решить эту проблему, мы проводим организационные изменения, которые консолидируют некоторые команды".

По словам Яннона, изменения позволят компании стать более гибкой и ускорить процесс принятия решений.

Число сотрудников eBay на конец 2022 года составляло 11,6 тыс. человек.

В начале 2024 года уже несколько технологических компаний, включая Amazon.com Inc., Alphabet Inc. и германскую SAP SE, объявили о сокращении рабочих мест.

Акции eBay подорожали на 3,6% на дополнительных торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 15%.