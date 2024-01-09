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United Airlines и Alaska Air обнаружили незакрепленные детали в Boeing 737 MAX 9

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американские авиакомпании United Airlines и Alaska Air Group обнаружили незакрепленные детали в некоторых самолетах Boeing 737 MAX 9, которые они осмотрели после случившегося в пятницу происшествия, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщалось, самолет 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines 5 января совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери части фюзеляжа в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из 177 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing Co. в ноябре 2023 года.

После инцидента Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось временно остановить полеты самолетов 737 MAX 9 в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Расследование произошедшего продолжается.

Alaska Air летает на 65 самолетах 737 MAX 9, в парке United Airlines 79 таких лайнеров.

Представители Boeing заявили, что поддерживают тесный контакт с авиакомпаниями, которые проводят проверки самолетов, и помогут устранить любые выявленные неисправности.

United Airlines Alaska Air Boeing Boeing 737 MAX
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