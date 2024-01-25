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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Nokia неожиданно завершила IV квартал с чистым убытком

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. в четвертом квартале 2023 года сократил выручку на 23% и неожиданно завершил период с убытком.

Чистый убыток Nokia в октябре-декабре составил 33 млн евро потив 3,152 млрд евро прибыли годом ранее. На сопоставимой основе она получила прибыль в размере 568 млн евро против прибыли в 929 млн евро годом ранее.

Квартальная выручка Nokia сократилась до 5,707 млрд евро с 7,449 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 530 млн евро (672 млн евро на сопоставимой основе) при выручке в 6,28 млрд евро.

Выручка подразделения Nokia в сфере оборудования для мобильных сетей связи сократилась на 17%, в сфере сетевой инфраструктуры - на 26%, сегмента "облачных" решений - на 8%.

Сопоставимая операционная рентабельность снизилась на 70 базисных пунктов, до 14,8%.

Совет директоров компании предложил выплатить дивиденды за 2023 год в размере 13 евроцентов на акцию и инициировал двухлетнюю программу обратного выкупа акций на 600 млн евро.

Nokia Финляндия
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