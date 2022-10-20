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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Nokia увеличила чистую прибыль в III квартале на 22%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2022 года на 22%, выручку – на 16%, сообщается в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль Nokia в июле-сентябре составила 428 млн евро по сравнению с 351 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов увеличилась на 19%, до 551 млн евро, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, в 510 млн евро.

Квартальная выручка Nokia выросла до 6,24 млрд евро с 5,4 млрд евро годом ранее. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя составлял 6,05 млрд евро.

Выручка подразделения Nokia в сфере оборудования для мобильных сетей связи увеличилась на 23%, подразделения в сфере сетевой инфраструктуры - на 15%, сегмента "облачных" решений - на 7%.

Компания повысила годовой прогноз продаж с поправкой на курсовые разницы до 23,9-25,1 млрд евро с ожидавшихся ранее 23,5-24,7 млрд евро.

Акции Nokia теряют в цене 4,1% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 18,3%.

Nokia
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