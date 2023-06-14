Производители сахара договорились продавать на бирже не менее 10% продукции

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Производители сахара готовы взять на себя добровольные обязательства по реализации на бирже не менее 10% от произведенного ими сахара с начала производственного сезона 2023-2024 гг.

Как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, с такой инициативой компании вышли на заседании биржевого комитета по развитию организованных торгов агропродукцией.

ФАС и другие заинтересованные ведомства поддержали эту инициативу.

В рамках заседания биржевого комитета были определены критерии оценки исполнения взятых на себя участниками рынка добровольных обязательств, а также механизм мониторинга их исполнения, отмечается в пресс-релизе.

"Реализация производителями сахара инициативы позволит обеспечить ликвидность биржевых торгов сахаром, результаты которых могут стать основой для формирования репрезентативного биржевого индекса", - считают в антимонопольном ведомстве.

Как сообщалось, белый сахар включен в проект перечня ключевых товаров, в отношении которых, по мнению правительства, критически важно формирование национальных ценовых индикаторов. Среди других сельхозтоваров в этом перечне перечислены пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечное масло, подсолнечный шрот. Для установления ценовых индикаторов регуляторы планируют использовать данные биржевых и внебиржевых сделок. Одна из инициатив правительства, увязанная с планами нарастить объемы биржевых торгов ключевыми товарами, заключается в ведении обязательства продавать на бирже до 25% объема реализации товара при значительных ценовых колебаниях на рынке этой продукции.

В настоящее время биржевые торги сахаром проводятся на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московская биржа) и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). На них аккредитованы 39 складов сахарных заводов из 65 действующих, 16 находятся в процессе аккредитации.

По данным бирж, с начала текущего года на конец мая общий объем торгов сахаром на российских биржах составил 129,5 тыс. тонн, что составляет 89% от общего объема его реализации на биржах в прошлом году.