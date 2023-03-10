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Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа начала торговлю сахаром

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) начала торговлю сахаром.

Как сообщается в пресс-релизе биржи, первые торги прошли в секции "Сельхозпродукция и водные биоресурсы", объем сделки составил 500 тонн (сахар белый кристаллический). Поставка будет осуществляться на условии "самовывоз автомобильным транспортом" с базиса "Сахарный завод Ленинградский", расположенного в Краснодарском крае.

На сегодняшний день базисы производителей представлены в 4 регионах - в Башкирии, Тамбовской области, Алтайском и Краснодарском краях. Участникам доступны как самовывоз автомобильным транспортом, так и перевозка по железной дороге. Все сделки заключаются на условиях двухстороннего встречного анонимного аукциона с участием клиринга, что гарантирует исполнение платежных обязательств по сделке, уточняется в пресс-релизе.

"Торги сахаром являются еще одной ступенью по формированию на СПбМТСБ механизма "единого окна", что позволяет увязать рынок сельхозпродукции с рынком нефтепродуктов и минеральных удобрений. Участники могут не только приобрести топливо и удобрения на конкурентных и прозрачных условиях, но и реализовать произведенную продукцию по рыночной цене", - говорится в пресс-релизе.

Как заявил старший управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков, слова которого приведены в пресс-релизе, "биржа расширяет линейку товаров, реализуемых на биржевых торгах, создавая синергию между действующими и новыми рынками". По словам председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, реализация сахара через организованные биржевые торги полностью соответствует нормам антимонопольного законодательства и дорожной карте по развитию биржевой торговли агропродукцией. "Это позволяет формировать справедливый уровень цены на товар, базирующийся на спросе и предложении на внутреннем рынке", - сказал он.

СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России, организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. Биржа создана в мае 2008 года.

СПбМТСБ
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