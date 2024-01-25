Apple в 2023 году впервые стала лидером китайского рынка смартфонов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. впервые стала лидером китайского рынка смартфонов, увеличив свою долю в 2023 году до рекордных 17,3% с 16,8% годом ранее.

По предварительным данным International Data Corporation (IDC), в целом продажи смартфонов в Китае в 2023 году снизились на 5% - до 271,3 млн, что является минимумом за десять лет.

В октябре-декабре, однако, поставки выросли впервые за 11 кварталов. Показатель увеличился на 1,2% в годовом выражении - до 73,6 млн смартфонов.

"Подъем Apple на первое место в 2023 году, особенно с учетом возобновившейся конкуренции со стороны Huawei, а также ослабления потребительских расходов, является огромным успехом для американской компании", - отмечает ведущий аналитик исследовательских проектов IDC в области клиентских устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе Уилл Вонг.

По его словам, Apple добилась этого, в частности, за счет ценового стимулирования.

Бренд Honor сохранил второе место на китайском рынке благодаря хорошо продуманной продуктовой стратегии. Компания утвердилась в верхнем ценовом сегменте рынка за счет успешной линейки складных устройств, а также в среднем и нижнем сегментах благодаря ряду популярных моделей, отметил Вонг.

Бренд Huawei в четвертом квартале вернулся в пятерку лидеров китайского рынка смартфонов после более чем двух лет отсутствия, заняв четвертое место.

Крупнейшие производители смартфонов в Китае:

Бренд доля рынка 2023г доля в 2022г изм. продаж за год Apple 17,3% 16,8% -2,2% Honor 17,1% 18,1% -10,3% OPPO 16,7% 17,5% -9,4% vivo 16,5% 18,6% -15,5% Xiaomi 13,2% 13,6% -8,5% другие 19,1% 15,3% 19% Всего 100% 100% -5%

Крупнейшие производители смартфонов в Китае: