Apple в 2023 году впервые стала лидером китайского рынка смартфонов
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. впервые стала лидером китайского рынка смартфонов, увеличив свою долю в 2023 году до рекордных 17,3% с 16,8% годом ранее.
По предварительным данным International Data Corporation (IDC), в целом продажи смартфонов в Китае в 2023 году снизились на 5% - до 271,3 млн, что является минимумом за десять лет.
В октябре-декабре, однако, поставки выросли впервые за 11 кварталов. Показатель увеличился на 1,2% в годовом выражении - до 73,6 млн смартфонов.
"Подъем Apple на первое место в 2023 году, особенно с учетом возобновившейся конкуренции со стороны Huawei, а также ослабления потребительских расходов, является огромным успехом для американской компании", - отмечает ведущий аналитик исследовательских проектов IDC в области клиентских устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе Уилл Вонг.
По его словам, Apple добилась этого, в частности, за счет ценового стимулирования.
Бренд Honor сохранил второе место на китайском рынке благодаря хорошо продуманной продуктовой стратегии. Компания утвердилась в верхнем ценовом сегменте рынка за счет успешной линейки складных устройств, а также в среднем и нижнем сегментах благодаря ряду популярных моделей, отметил Вонг.
Бренд Huawei в четвертом квартале вернулся в пятерку лидеров китайского рынка смартфонов после более чем двух лет отсутствия, заняв четвертое место.
Крупнейшие производители смартфонов в Китае:
|Бренд
|доля рынка 2023г
|доля в 2022г
|изм. продаж за год
|Apple
|17,3%
|16,8%
|-2,2%
|Honor
|17,1%
|18,1%
|-10,3%
|OPPO
|16,7%
|17,5%
|-9,4%
|vivo
|16,5%
|18,6%
|-15,5%
|Xiaomi
|13,2%
|13,6%
|-8,5%
|другие
|19,1%
|15,3%
|19%
|Всего
|100%
|100%
|-5%
Крупнейшие производители смартфонов в Китае:
|Бренд
|доля рынка в IV кв. 2023г
|доля в IV кв. 2022г
|изм. продаж за год
|Apple
|20%
|20,6%
|-2,1%
|Honor
|16,8%
|17,1%
|-0,9%
|vivo
|15,7%
|17,4%
|-8,4%
|Huawei
|13,9%
|10,3%
|36,2%
|OPPO
|13,7%
|16,5%
|-16,1%
|другие
|20%
|18,1%
|11,9%
|Всего
|100%
|100%
|1,2%