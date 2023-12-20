РФ за 11 месяцев в 4,3 раза увеличила экспорт подсолнечного масла в Китай

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - РФ за 11 месяцев этого года экспортировала в Китай 816 тыс. тонн подсолнечного масла, что в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт".

Поставки рапсового масла выросли в 2,3 раза до 1,3 млн тонн, молочной продукции – в 2,3 раза до 8,4 тыс. тонн, кондитерских изделий – в 2,2 раза до 49 тыс. тонн, мороженой рыбы – в 2,2 раза до 999 тыс. тонн.

В целом по итогам 11 месяцев объем поставок продовольствия из РФ в КНР увеличился почти в 1,6 раза в стоимостном и в 2,5 раза в натуральном выражении.

Как сообщает "Агроэкспорт", Китай является одним из перспективных направлений для поставок российского продовольствия. И отечественные компании используют различные способы закрепления на его рынке, продвижения своей продукции. Речь, в частности, идет об открытии собственных офисов в Китае.

Как считает управляющий акционер агрохолдинга "Комос Групп" Андрей Шутов, слова которого приведены в сообщении, открытие офиса решает сразу несколько задач. Это упрощение документооборота экспортных процедур, налаживание бесперебойных поставок составляющих, упаковочных материалов и оборудования в непростых внешних условиях, а также содействие другим компаниям, желающим выйти со своими товарами на рынок Китая.

Однако создавать собственные подразделения за рубежом имеет смысл в том случае, если компания уже обладает глубокой накопленной экспертизой в экспорте, считает он.

Для "Белевской кондитерской компании" одна из основных задач собственного офиса в КНР – развитие разных каналов продаж. Группа "Таргет Агро" (экспортирует соевое масло, соевый лецитин, соевые бобы, кукурузу) создала филиал в Китае "для выхода на конечных покупателей продукции АПК, минуя цепочку посредников и трейдеров", сообщил ее коммерческий директор Алексей Новоселов.