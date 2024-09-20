Китай за восемь месяцев почти удвоил закупки гречихи в России

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Китай в январе-августе импортировал из России гречихи на $61,5 млн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $16,9 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Россия является ведущим поставщиком этой сельхозкультуры в Китай. Всего она закупается в семи странах, в частности в Боливии (на $4,3 млн за 8 месяцев) и Канаде (на $3,7 млн).

В августе поставки выросли до $10 млн с $7,5 млн в июле.

Россия в 2023 году собрала 1,48 млн тонн гречихи против 1,2 млн тонн в 2022 году. В 2024 году площади под этой сельхозкультурой снизились на 15,1%, до 1,092 млн га.

Кроме того, Китай за 8 месяцев импортировал российского овса на $34,7 млн, что в два раза больше, чем годом ранее (на $16,9 млн).

Всего Китай за этот период закупал овес в четырех странах, больше всего - в Австралии (на $61,4 млн). РФ - на втором месте. Овес также поступал из Канады и США.

Сбор овса в России в 2023 году, по данным Росстата, снизился до 3,3 млн тонн с 4,5 млн тонн годом ранее. Площади под этой культурой в текущем году уменьшились на 10,5%, до 1,708 млн га.