Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:42Заразились
на 20.01В России 10 938 261+38 850В мире 337 891 706+3 790 099

Россияне стали реже покупать квартиры на стадии строительства

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россияне стали реже покупать квартиры в новостройках на стадии строительства, в частности, из-за недоверия к застройщикам, рассказал на брифинге гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Брифинг посвящен исследованию ДОМ.РФ об обеспеченности россиян жильем.

"Причины, по которым семьи не рассматривают квартиры на этапе строительства: отсутствие новостроек в интересующих районах, возможность сэкономить при покупке жилья на вторичном рынке. И опасения, что застройщик не сможет закончить строительство или качество строительства будет низким", - сказал Абрамов.

По его данным, до 68% семей готовы обдумывать покупку квартиры в новостройках, если она соответствует их запросам, например, по местоположению, наличию парковки и детских площадок. Но 20% предпочли бы приобрести квартиру на этапе "выдача ключей".

По словам руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, еще несколько лет назад около 80% опрошенных граждан выбирали вторичный рынок. Сейчас 32% опрошенных семей планируют покупку вторичного жилья в уже сданных в эксплуатацию домах.

"Ситуация в корне изменилась после того, как люди узнали о реформе привлечения средств. Теперь деньги привлекаются на счета эскроу, а застройщики используют кредитные деньги. Это очень сильно повысило надежность стройотрасли, и в конечном счете сыграло на руку и самим застройщикам. Незначительно выросла себестоимость строительства, но мы видим гигантский объем дополнительного платежеспособного спроса, который пришел в стройку", - пояснил Гольдберг.

Опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ показал, что сейчас строится втрое меньше трехкомнатных квартир по отношению к спросу. Этот показатель составляет 14% - 0,3 млн из 2 млн квартир в стадии строительства, а уровень спроса на "трешки" - 46%.

Всего в опросе об обеспеченности жильем приняли участие 5,7 тысячи человек из всех российских регионов. В анкете было более 100 вопросов.

ВЦИОМ ДОМ.РФ Константин Абрамов Михаил Гольдберг

Новости

Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Цена нефти Urals впервые с октября 2014 года превысила $90/баррель

"Молдовагаз" заплатит "Газпрому" еще $8,5 млн в счет аванса за январь

"Молдовагаз" заплатит "Газпрому" еще $8,5 млн в счет аванса за январь

Дочерний банк Wildberries начал предлагать покупателям предоплаченные карты

Индекс МосБиржи превысил 3500 пунктов во главе со Сбербанком

Индекс МосБиржи превысил 3500 пунктов во главе со Сбербанком

Суд утвердил мировое соглашение "Яндекса" с ФАС и инициаторами дела "колдунщиков"

Суд утвердил мировое соглашение "Яндекса" с ФАС и инициаторами дела "колдунщиков"

Андрей Мельников утвержден на должность гендиректора АСВ

Предправления МТС-банка сообщил об активной подготовке к IPO

Банк России предложил переименовать нефинансовую отчетность

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });