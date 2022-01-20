Россияне стали реже покупать квартиры на стадии строительства

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россияне стали реже покупать квартиры в новостройках на стадии строительства, в частности, из-за недоверия к застройщикам, рассказал на брифинге гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Брифинг посвящен исследованию ДОМ.РФ об обеспеченности россиян жильем.

"Причины, по которым семьи не рассматривают квартиры на этапе строительства: отсутствие новостроек в интересующих районах, возможность сэкономить при покупке жилья на вторичном рынке. И опасения, что застройщик не сможет закончить строительство или качество строительства будет низким", - сказал Абрамов.

По его данным, до 68% семей готовы обдумывать покупку квартиры в новостройках, если она соответствует их запросам, например, по местоположению, наличию парковки и детских площадок. Но 20% предпочли бы приобрести квартиру на этапе "выдача ключей".

По словам руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, еще несколько лет назад около 80% опрошенных граждан выбирали вторичный рынок. Сейчас 32% опрошенных семей планируют покупку вторичного жилья в уже сданных в эксплуатацию домах.

"Ситуация в корне изменилась после того, как люди узнали о реформе привлечения средств. Теперь деньги привлекаются на счета эскроу, а застройщики используют кредитные деньги. Это очень сильно повысило надежность стройотрасли, и в конечном счете сыграло на руку и самим застройщикам. Незначительно выросла себестоимость строительства, но мы видим гигантский объем дополнительного платежеспособного спроса, который пришел в стройку", - пояснил Гольдберг.

Опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ показал, что сейчас строится втрое меньше трехкомнатных квартир по отношению к спросу. Этот показатель составляет 14% - 0,3 млн из 2 млн квартир в стадии строительства, а уровень спроса на "трешки" - 46%.

Всего в опросе об обеспеченности жильем приняли участие 5,7 тысячи человек из всех российских регионов. В анкете было более 100 вопросов.