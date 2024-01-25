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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Новак заверил, что рост цен на бензин в оптовом сегменте не угрожает ценам на АЗС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ситуация на внутреннем рынке с обеспечением бензин стабильная, даже несмотря на остановку установки на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛа" - "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ), наблюдавшийся рост цен на бензин в оптовом сегменте не страшен, цены на АЗС не растут, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.

"Ситуация абсолютно стабильная с точки зрения обеспеченности бензинами, даже несмотря на ту ситуацию, которая случилась на нижегородском заводе "ЛУКОЙЛа", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности введения запрета на экспорт бензинов.

"Я на прошлой неделе проводил штаб - у нас объемы производства значительно выше, чем в прошлом году, они покрывают потребности в полном объеме, у нас накоплены большие остатки. Другие компании готовы обеспечивать продажу дополнительных объемов на внутреннем рынке, в том числе на бирже. Поэтому я не вижу никаких проблем в этом плане, которые дестабилизировали бы ситуацию. Мы продолжим мониторить, продолжим работать с компаниями", - добавил Новак.

По состоянию на 25 января, с начала года цены на бензин АИ-92 на бирже увеличились на 20%, на АИ-95 – на 16,5%.

"То, что цены несколько отскочили от низкого уровня, ничего страшного нет, потому что они были на очень низком уровне - на бирже, на оптовом рынке. Главное, что цены на АЗС держатся, остаются на текущем уровне, не увеличиваются, для потребителей главное - цены на АЗС", - прокомментировал вице-премьер РФ.

Как сообщалось, биржевые цены на бензины растут с 10 января, когда появились первые слухи о выходе в ремонт одной из установок на НПЗ НОРСИ. Компания подтвердила это лишь 12 января, не уточнив, что это за установка и как долго она не будет работать. Позднее Минэнерго сообщило, что из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга НОРСИ произошло снижение производства автомобильных бензинов.

Новак 19 января провел совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На этой встрече нефтяные компании сообщили о планах наращивания производства бензина и ДТ в 2024 году, пообещав, что сроки и график ремонтов НПЗ будут оптимизированы. Вице-премьер поручил нефтяным компаниям продолжать контролировать уровень цен на АЗС.

Александр Новак АИ-92 АИ-95
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