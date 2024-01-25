Экспорт рыбных консервов из Калининграда избавят от курсовой пошлины

Линия по производству шпрот на рыбокомбинате ГК "За Родину" Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Вопрос об освобождении производителей рыбных консервов Калининградской области от уплаты пошлин при экспорте продукции будет решен в ближайшее время. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по социально-экономическому развитию региона под руководством президента Владимира Путина в Калининграде в четверг.

"Мы все вопросы рассмотрели, проект постановления уже внесен в правительство буквально на этой неделе, правительство оперативно такие вопросы рассматривает и принимает, поэтому в ближайшее время мы этот вопрос решим", - сказал Решетников.

По его словам, в конце прошлого года был принят закон, который позволяет освобождать от экспортных пошлин товары из отдельных субъектов. "Как раз была такая заявка со стороны Калининграда и Дальнего Востока, поскольку рынки далеко, транспортное плечо зачастую делает эти рынки по ряду продукции слабо связанными. И для Калининграда крайне важно освобождение от пошлин производимых здесь рыбных консервов и консервированных морепродуктов", - заявил министр.

Как сообщалось, подготовленный Минэкономразвития проект постановления предусматривает освобождение в 2024 году от уплаты экспортных пошлин 4,4 тыс. тонн рыбных консервов и 100 тонн консервированных морепродуктов, поставляемых из Калининградской области.

Как заявлял ранее "Интерфаксу" председатель совета директоров группы компаний "За Родину" (один из крупных производителей рыбных консервов в РФ) Сергей Лютаревич, экспортные пошлины могут стать причиной потери части зарубежных рынков для российских производителей рыбных консервов, прежде всего так называемых социальных консервов ("Килька в томатном соусе", к примеру). Рентабельность их производства 3-4%.

"Поставлять себе в убыток никто не будет. В результате, если такая ситуация еще продлится какое-то время, те же рынки Узбекистана, Азербайджана, где востребованы эти российские консервы, стремительно займет Латвия", - предупреждал он. К началу декабря прошлого года на складе компании скопилось более 5 млн банок консервов на сумму свыше 200 млн рублей.